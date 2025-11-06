Madagascar: Sylvain Rabetsaroana - Le sénateur victime d'un vol à main armée

Une dizaine d'individus en treillis militaires cagoulés et armés de kalachnikov auraient fait irruption à son domicile pour dérober une forte somme d'argent et de nombreux objets de valeur.

Une histoire d'attaque à mains armées ou d'une perquisition (c'est selon) qui laisse l'effet d'une douche froide aux observateurs. Un rapport de gendarmerie a fuité sur les réseaux sociaux, affirmant que le sénateur Rabetsaroana avait été victime d'un vol à main armée. Les faits se seraient déroulés à son domicile à Maibahoaka Talatamaty le jeudi 30 octobre dernier. Bien que l'action ait été commise par des hommes cagoulés en treillis militaires, on peut affirmer qu'il ne s'agissait pas d'une perquisition comme on a l'habitude d'en voir ces derniers temps. D'autant plus que les auteurs n'ont présenté aucun mandat.

Par ailleurs, l'opération s'est déroulée à 21h30, c'est-à-dire au-delà de l'horaire légal prévu par la loi pour effectuer une perquisition. Selon le rapport en question, une dizaine d'individus armés de kalachnikov avaient fait irruption au domicile du sénateur pour dérober une somme d'argent importante de nombreux objets de valeur. Ces derniers auraient même ligoté et bâillonné monsieur Rabetsaroana et avant de s'emparer de plusieurs biens de valeur.

D'après les informations, les malfaiteurs ont dérobé, entre autres, une somme de 40 millions d'ariary et des devises s'élevant à 8 000 euros, des pierres précieuses dont la valeur est estimée à 2 milliards de Fmg, des armes à feu et des téléphones portables. Cette attaque s'est présentée sous une forme particulière et inhabituelle puisque non seulement elle a été commise par des hommes en treillis mais les auteurs étaient aussi bien équipés et ont utilisé des voitures modernes dont un Mazda BT50 de couleur grise, un autre pick-up noire immatriculé WWT et un autre véhicule 4x4 jaune.

Leur plaque d'immatriculation a d'ailleurs été relevée par les victimes mais aussi par des éléments des Forces de l'ordre qui ont engagé une course poursuite pour tenter d'interpeller les malfaiteurs. Pour l'heure, la suite de cette affaire n'a pas encore été communiquée.