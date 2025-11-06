Congo-Kinshasa: Les participants à la conférence sur les mines à Kindu saluent les progrès en matière d'infrastructures

6 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La deuxième édition de la conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures tenue à Kindu (Maniema) du 3 au 5 novembre 2025 a rassemblé acteurs locaux, experts et membres du gouvernement pour faire le point sur les avancées socio-économiques de la province.

A l'issue de ces assises, les participants ont salué les progrès observés dans le développement des infrastructures, tout en appelant à la concrétisation rapide des engagements pris par le gouvernement central.

Les exposés et échanges ont permis une analyse sectorielle des défis et opportunités du Maniema. Le professeur Casimir Ngumbi, l'un des intervenants, a souligné :

« Une conception de manière isolée ne permet pas d'avoir une vision globale. Ce type de conférence aide le gouvernement provincial à mieux lire les politiques publiques à mettre en oeuvre ».

Les participants ont encouragé la tenue régulière de telles assises, qui favorisent la concertation entre les différentes couches de la société.

La société civile-forces vives du Maniema s'est dite satisfaite des discussions. Stéphane Kamundala, l'un de ses membres, estime que la province peut amorcer un véritable développement, notamment dans le domaine des infrastructures.

Prochaine conférence annoncée pour février 2026

Le gouverneur du Maniema a annoncé la tenue, en février 2026, de la première édition de la conférence sur l'environnement, le tourisme, l'eau et l'agriculture, élargissant ainsi le champ de réflexion sur les leviers du développement durable dans la province.

