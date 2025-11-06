Congo-Kinshasa: La société civile dénonce un détournement présumé des recettes de la redevance pétrolière à Mahagi

La coordination provinciale de la société civile-forces vives de l'Ituri a dénoncé, mardi 4 novembre à Bunia, un détournement présumé des recettes issues de la redevance sur les produits pétroliers au poste douanier de Mahagi, à la frontière avec l'Ouganda. Selon cette structure citoyenne, près de 1,8 million USD échapperaient chaque mois à l'État congolais.

Le coordonnateur Dieudonné Lossa affirme que 750 camions-citernes ont franchi le poste frontalier de Mahagi en août 2025, mais que seuls 171 ont été enregistrés officiellement par la Direction générale des douanes et accises (DGDA). Il évoque l'existence d'un réseau mafieux responsable du coulage des recettes publiques.

Appel à une enquête et à des sanctions

Face à cette situation qualifiée de « gabegie financière », la société civile demande aux autorités provinciales de diligenter une enquête pour identifier les responsables et les traduire en justice.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Il faut que les auteurs soient punis conformément à la loi », insiste Dieudonné Lossa.

Le porte-parole du gouverneur de province, le lieutenant Jules Ngongo, a réagi en assurant que cette dénonciation sera prise en compte :

« Nous allons tout faire pour que cette dénonciation trouve des réponses au profit de nos populations ».

La société civile interpelle également le Fonds d'entretien routier (FONER), lui demandant de clarifier la nature de son contrat avec la DGDA. Elle estime que cette régie financière doit faire preuve de transparence pour ne pas être perçue comme complice de ces détournements présumés.