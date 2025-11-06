Congo-Kinshasa: La société civile dénonce un détournement présumé des recettes de la redevance pétrolière à Mahagi

6 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La coordination provinciale de la société civile-forces vives de l'Ituri a dénoncé, mardi 4 novembre à Bunia, un détournement présumé des recettes issues de la redevance sur les produits pétroliers au poste douanier de Mahagi, à la frontière avec l'Ouganda. Selon cette structure citoyenne, près de 1,8 million USD échapperaient chaque mois à l'État congolais.

Le coordonnateur Dieudonné Lossa affirme que 750 camions-citernes ont franchi le poste frontalier de Mahagi en août 2025, mais que seuls 171 ont été enregistrés officiellement par la Direction générale des douanes et accises (DGDA). Il évoque l'existence d'un réseau mafieux responsable du coulage des recettes publiques.

Appel à une enquête et à des sanctions

Face à cette situation qualifiée de « gabegie financière », la société civile demande aux autorités provinciales de diligenter une enquête pour identifier les responsables et les traduire en justice.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Il faut que les auteurs soient punis conformément à la loi », insiste Dieudonné Lossa.

Le porte-parole du gouverneur de province, le lieutenant Jules Ngongo, a réagi en assurant que cette dénonciation sera prise en compte :

« Nous allons tout faire pour que cette dénonciation trouve des réponses au profit de nos populations ».

La société civile interpelle également le Fonds d'entretien routier (FONER), lui demandant de clarifier la nature de son contrat avec la DGDA. Elle estime que cette régie financière doit faire preuve de transparence pour ne pas être perçue comme complice de ces détournements présumés.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.