Congo-Kinshasa: Inhumation ce jeudi de Henry Mutomb Murund, supporter de TP Mazembe décédé lors du derby contre Lupopo

Henry Mutomb Murund, supporter de TP Mazembe, décédé dimanche dernier lors du derby Mazembe-Lupopo au stade Kibasa Maliba à Lubumbashi, sera inhumé ce jeudi 6 novembre. Dans un communiqué publié mercredi 5 novembre, le club noir et blanc a appelé ses supporters à la retenue pendant les obsèques et au respect de la mémoire du défunt.

Le TP Mazembe a également officialisé l'identité du défunt, Henry Mutomb Murund, né le 10 mars 2000. Sa famille avait procédé à l'identification du corps le matin de lundi 3 novembre dernier, deux jours après le drame.

Le club a exprimé sa profonde compassion envers la famille éplorée et tous les supporters des Corbeaux, rappelant que le jeune homme est mort en pleine passion, victime d'un acte tragique pendant la rencontre. Le club rend hommage à ce passionné tombé pour l'amour du football.

Ce match s'était soldé par la victoire du FC Lupopo 2-1. Des jets de projectiles avaient éclaté en deuxième mi-temps.