Congo-Kinshasa: Inhumation ce jeudi de Henry Mutomb Murund, supporter de TP Mazembe décédé lors du derby contre Lupopo

6 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Henry Mutomb Murund, supporter de TP Mazembe, décédé dimanche dernier lors du derby Mazembe-Lupopo au stade Kibasa Maliba à Lubumbashi, sera inhumé ce jeudi 6 novembre. Dans un communiqué publié mercredi 5 novembre, le club noir et blanc a appelé ses supporters à la retenue pendant les obsèques et au respect de la mémoire du défunt.

Le TP Mazembe a également officialisé l'identité du défunt, Henry Mutomb Murund, né le 10 mars 2000. Sa famille avait procédé à l'identification du corps le matin de lundi 3 novembre dernier, deux jours après le drame.

Le club a exprimé sa profonde compassion envers la famille éplorée et tous les supporters des Corbeaux, rappelant que le jeune homme est mort en pleine passion, victime d'un acte tragique pendant la rencontre. Le club rend hommage à ce passionné tombé pour l'amour du football.

Ce match s'était soldé par la victoire du FC Lupopo 2-1. Des jets de projectiles avaient éclaté en deuxième mi-temps.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.