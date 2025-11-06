Congo-Kinshasa: Le vice-président de l'Assemblée provinciale du Maniema conserve son poste après le rejet d'une motion de déchéance

Le député provincial Théophile Buleli Docta reste vice-président de l'Assemblée provinciale du Maniema. La motion de déchéance initiée contre lui n'a pas été adoptée par la majorité des députés lors d'une plénière tenue mardi 4 novembre au siège de l'organe délibérant à Kindu.

Trois députés, membres de la famille politique du vice-président de l'Assemblée provinciale, avait déposé une pétition contre lui. Ils lui reprochaient un cumul de fonctions jugé incompatible avec ses responsabilités parlementaires.

Cependant, sur les 21 députés présents lors de la plénière, 17 ont voté contre la motion de déchéance, seuls 3 ont soutenu la pétition et un député s'est abstenu.

Papy Omeonga Tchopa, rapporteur de l'Assemblée provinciale du Maniema, a précisé :

« Les griefs portés contre lui ne relevaient pas directement de ses attributions à l'Assemblée provinciale. Il s'agissait plutôt de différends internes à sa famille politique. Ce genre de problème devrait être réglé au sein du parti, et non dans l'hémicycle ».

Cette décision confirme donc la confiance maintenue par la majorité des élus du Maniema envers leur vice-président.