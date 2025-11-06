Congo-Kinshasa: Le vice-président de l'Assemblée provinciale du Maniema conserve son poste après le rejet d'une motion de déchéance

6 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le député provincial Théophile Buleli Docta reste vice-président de l'Assemblée provinciale du Maniema. La motion de déchéance initiée contre lui n'a pas été adoptée par la majorité des députés lors d'une plénière tenue mardi 4 novembre au siège de l'organe délibérant à Kindu.

Trois députés, membres de la famille politique du vice-président de l'Assemblée provinciale, avait déposé une pétition contre lui. Ils lui reprochaient un cumul de fonctions jugé incompatible avec ses responsabilités parlementaires.

Cependant, sur les 21 députés présents lors de la plénière, 17 ont voté contre la motion de déchéance, seuls 3 ont soutenu la pétition et un député s'est abstenu.

Papy Omeonga Tchopa, rapporteur de l'Assemblée provinciale du Maniema, a précisé :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Les griefs portés contre lui ne relevaient pas directement de ses attributions à l'Assemblée provinciale. Il s'agissait plutôt de différends internes à sa famille politique. Ce genre de problème devrait être réglé au sein du parti, et non dans l'hémicycle ».

Cette décision confirme donc la confiance maintenue par la majorité des élus du Maniema envers leur vice-président.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.