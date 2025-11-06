Madagascar: Vaste opération d'audit - L'État serre la vis sur la gestion des anciens ministres

Tandis que l'Inspection générale de l'État (IGE) et la Cour des comptes mènent des audits dans tous les ministères, le ministère de l'Intérieur a pris, la semaine dernière, une mesure spectaculaire, les 27 anciens ministres du gouvernement Christian Ntsay sont désormais interdits de sortie du territoire national. Cette offensive traduit la volonté du pouvoir actuel de rompre avec le régime précédent. Selon des sources proches du dossier, les investigations menées par les organes de contrôle visent à évaluer la régularité des passations, à retracer l'usage des fonds publics et à identifier d'éventuelles irrégularités dans la gestion des portefeuilles ministériels.

L'IGE est en première ligne depuis les passations de la semaine dernière. Dès cette formalité d'usage entre les anciens et les nouveaux ministres, les dossiers auraient été signés avec la mention « sous réserve d'inspection », ouvrant la voie à un contrôle systématique. Depuis, les équipes de l'Inspection générale de l'État sillonnent les départements ministériels pour examiner les comptes, les contrats et les décisions administratives. Les premiers rapports de ces inspections devraient être livrés dans les prochaines semaines.

Audit

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En parallèle, la Cour des comptes concentre, quant à elle, ses efforts sur les ministères à forte dimension financière. Le ministère de l'Économie et des Finances est la première cible. La Direction générale des impôts (DGI) et l'Administration des douanes, seraient également dans le collimateur des auditeurs de la Cour des comptes. D'autres départements, entre autres, comme l'Agriculture, la Pêche et l'Aménagement du territoire seraient également programmés pour un audit complet.

Ces contrôles, qui s'étaleront sur 90 jours, donneront lieu à des rapports prévus au début du mois de février 2026. La Cour des comptes a annoncé qu'elle concentrerait l'ensemble de ses ressources sur ces audits afin de livrer des résultats exhaustifs.

Transparence

Ce n'est pas la première fois que la Cour des comptes met en lumière des anomalies. Après 2020, elle avait publié trois rapports détaillés sur la gestion des fonds Covid, pointant de graves irrégularités dans l'utilisation des ressources publiques. Pourtant, aucune action judiciaire n'avait suivi, suscitant à l'époque un vif débat sur la portée réelle du contrôle institutionnel dans le pays. Cette fois, les observateurs espèrent un tournant. Le gouvernement actuel affirme vouloir « traduire en actes » la transparence prônée dans le cadre du processus de Refondation de la République.

Gouvernance

La décision du ministère de l'Intérieur d'interdire de sortie du territoire les anciens membres du gouvernement Ntsay s'inscrit dans ce même élan, suivant une correspondance du procureur général près la Cour d'appel, transmise fin octobre. Les personnes concernées, notamment des anciens ministres, ne pourront donc pas quitter le pays sans autorisation expresse des autorités judiciaires.

Ces mesures combinées marquent un changement de ton dans la gouvernance publique. Pour la première fois depuis plusieurs années, les organes de contrôle semblent agir de manière concertée et soutenue. Si les audits aboutissent à la mise au jour de malversations et si la justice prend le relais, cette opération pourrait constituer un tournant majeur dans la lutte contre la corruption et la restauration de la crédibilité de l'État.