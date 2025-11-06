Madagascar: Anosizato Est - Un présumé violeur d'enfant lynché par la foule

Hier, un homme, réputé récidiviste dans des affaires de viol sur mineurs, a été pris en flagrant délit alors qu'il tentait de faire d'une fillette, de six ans, sa nouvelle victime à Anosizato Est. Capturé par la foule, il a été violemment pris à partie, au point que la police a eu du mal à le soustraire à la colère de la population, a-t-on appris.

Peu avant midi, l'individu aurait attiré l'enfant chez lui avant d'être surpris par des habitants alertés par les cris de la fillette. Selon nos informations, l'homme, dont l'identité n'a pas encore été confirmée, aurait agi en pleine journée. « Il a tenté de l'appâter pour qu'elle entre chez lui », témoigne une femme du quartier. « Dès que nous avons compris sa manœuvre, nous avons aussitôt réagi », a-t-elle poursuivi.

La scène s'est rapidement soldée par la capture de l'individu. Sauvée in extremis, la petite a été prise en charge par les secours et son état fait actuellement l'objet d'un suivi médical, selon nos sources. Quant à l'agresseur présumé, il a été conduit au poste de police pour les besoins de l'enquête.

Au-delà du simple fait divers, ce drame met en lumière l'urgence de renforcer les dispositifs de santé et de droits sexuels et reproductifs (SDSR) à Madagascar. La prise en charge des jeunes survivantes de violences sexuelles requiert des structures médicales spécialisées, un accompagnement psychologique immédiat et un suivi judiciaire adapté. Des services qui font encore défaut dans de nombreuses régions.

De plus, si la colère populaire peut paraître compréhensible, elle ne saurait remplacer une réponse institutionnelle forte. Seules des actions coordonnées : prévention, protection des victimes et répression effective des agresseurs, permettront de freiner ce fléau qui tend à se propager de nouveau.