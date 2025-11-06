Congo-Kinshasa: RDC-COC - La Commission électorale confirme le scrutin du 14 novembre et publie la liste définitive des candidats

6 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La Commission électorale indépendante du Comité Olympique congolais (COC) a publié le mardi 4 novembre 2025 à Kinshasa la liste définitive des candidats retenus pour les élections prévues le 14 novembre. Parmi eux figure Marcel Amos Mbayo Kitenge, président sortant, candidat à sa propre succession.

La plupart des postes à pourvoir seront disputés par un seul candidat, notamment :

La vice-présidence,

Le secrétariat general,

La trésorerie Générale.

Le seul poste en compétition ouverte reste celui de secrétaire général adjoint, pour lequel deux candidats sont en lice : Pitshou Bakambo et Jean-Claude Eale.

Un processus électoral sous le signe de la transparence

La Commission électorale du COC affirme avoir agi dans le respect des statuts et des principes de bonne gouvernance sportive. Les dossiers non conformes ont été écartés, et la liste définitive sera affichée au siège du Comité Olympique pour garantir la crédibilité du scrutin.

