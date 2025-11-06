Burkina Faso: Marché central de Ouagadougou - 5 tonnes de produits pharmaceutiques prohibés saisies

5 Novembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Dans le cadre de ses missions de sécurisation des infrastructures marchandes de la ville de Ouagadougou, la Direction de la police des services marchands (DPSM) de la direction générale de la police municipale de Ouagadougou a mené, le 5 novembre 2025, une opération de saisie de produits pharmaceutiques prohibés au marché Central Rood-Woko.

Au cours de l'opération, plus 5 tonnes de produits ont été saisis. Ces produits pharmaceutiques seront détruits dans le respect de la protection de l'environnements et des normes de destruction des déchets biomédicaux et pharmaceutiques. En répression, les contrevenants répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes en la matière. La direction générale de la police municipale remercie la population pour sa franche collaboration et l'invite à plus de vigilance dans l'achat des produits pharmaceutiques et surtout à se rendre dans les officines homologuées.

Les médicaments de la rue constituent toujours un risque pour la santé. Direction générale

de la police municipale/service de l'information et de la communication.

N° vert : 80 00 11 03

N° WhatsApp : 70 00 83 41

DCRP/Police municipale

