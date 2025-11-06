L'Agence nationale de promotion de la finance inclusive (ANPFI), à travers l'Observatoire de la qualité des services financiers du Burkina Faso (OQSF-BF), a organisé du 28 au 30 octobre 2025 à Bobo-Dioulasso, un atelier sur la médiation financière et l'éducation financière au profit des associations des consommateurs. La formation vise à les outiller dans leur mission d'accompagnement, de sensibilisation et de médiation entre les partenaires des services financiers.

La médiation financière est un moyen de recours externe, gratuit et de résolution à l'amiable de différends qui opposent les institutions financières et leur clientèle ou usagers. L'Observatoire de la qualité des services financiers du Burkina Faso (OQSF-BF), organe rattaché à l'Agence nationale de promotion de la finance inclusive (ANPFI), a formé du 28 au 30 octobre 2025 à Bobo-Dioulasso les associations de défense des droits des consommateurs sur cette notion et aussi sur l'éducation financière.

Ces participants ont appris pendant trois jours la médiation financière, la planification et la gestion budgétaire, les stratégies d'épargne, la gestion responsable de la dette, la prévention du surendettement, ainsi que la protection des consommateurs de produits et services financiers. Ces modules qui ont été dispensés aux membres des associations des consommateurs visent à renforcer leur rôle dans l'accompagnement, la sensibilisation et la médiation entre les prestataires des services financiers.

A l'occasion de clôture de la formation intervenue le 30 octobre 2025, le président de la ligue des consommateurs du Burkina, Dasmané Traoré, a loué l'initiative qui, de son avis, va permettre de disposer d'ambassadeurs capables de répondre aux préoccupations des usagers des institutions financières.

La représentante des participants, Judith Youl Medah, a rassuré qu'ils vont jouer pleinement ce rôle d'ambassadeur dans leurs localités respectives. Pour le chargé d'appui technique à l'ANPFI, Nicolas Kobiané, les modules dispensés aux associations des consommateurs, visent à renforcer leurs compétences techniques et opérationnelles afin de leur permettre de mieux accompagner les usagers dans leurs interactions avec les institutions financières.

Il a ainsi invité les participants à diffuser ces modules au sein de leurs communautés, à éduquer, sensibiliser et accompagner les consommateurs dans la gestion responsable de leurs finances. « Je formule le voeu que les enseignements reçus et les expériences partagées se traduisent par des initiatives concrètes et durables sur le terrain.

Que cette formation renforce la synergie entre les acteurs, inspire de nouvelles actions et contribue à l'édification d'un système financier plus inclusif et plus protecteur pour tous les Burkinabè », a dit Nicolas Kobiané. L'inclusion financière, à l'en croire, n'est pas un concept abstrait. Elle est une condition essentielle à la réduction des inégalités, à l'autonomisation écono-mique et à la prospérité collective.

C'est ce rôle qui est d'ailleurs dévolu à l'OQSF appuyé par l'ANPFI, celui de bâtir un environnement financier fondé sur la transparence, la confiance et la responsabilité. La formation des associations des consommateurs à Bobo-Dioulasso est la dernière étape d'une série d'ateliers régionaux consacrés à la médiation et à l'éducation financière. Elle a connu la présence du médiateur financier du Sénégal, Banda Diop.

L'Agence nationale de promotion de la finance inclusive (ANPFI) a pour mission le renforcement des capacités de financement des prestataires de services financiers, l'accès et l'utilisation des produits et services financiers par les populations vulnérables et les PME ainsi que la protection des consommateurs des services financiers.

Quant à l'Observatoire de la qualité des services financiers du Burkina Faso (OQSF-BF), il est un organe d'appui à la promotion de l'inclusion financière. Il veille à la qualité des produits et services financiers et assure la média- tion entre les prestataires et leurs clients.