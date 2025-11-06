Afrique de l'Ouest: Programmes et projets de l'UEMOA - Le Burkina, un pays exemplaire

L'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) tient du 5 au 7 novembre 2025 à Ouagadougou, la 11e édition de sa revue technique des réformes, politiques, programmes et projets communautaires au Burkina Faso.

Chaque année, l'équipe technique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et les experts nationaux font le point de l'état d'avancement des politiques et programmes de l'UEMOA au Burkina. Pour l'édition 2025, cette revue technique des réformes, politiques, programmes et projets communautaires se tient du 5 au 7 novembre 2025 à Ouagadougou.

Selon le directeur des transports, chef de la délégation de la Commission de l'UEMOA au titre de la revue annuelle édition 2025 au Burkina, Adebayo Samson Balogoun, la revue vise à favoriser l'accélération de l'application des réformes, politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'UEMOA, dans le cadre de l'approfondissement de l'intégration régionale.

« Il s'agit donc de rassembler les éléments de preuves attestant des progrès réalisés afin de pouvoir en rendre compte aux autorités de l'Union », a-t-il indiqué.

Pour le représentant du Ministre de l'économie et des finances (MEF), Adjiara Ouédraogo par ailleurs directrice du portefeuille de l'Etat, la revue consiste aussi à faire le point sur l'état de mise en oeuvre des réformes de l'UEMOA au plan national.

Au total, 145 textes réglementaires et trois programmes et projets pour un montant de plus de 12 milliards F CFA seront évalués. Les domaines concernés sont la gouvernance économique et la convergence, le marché commun et les politiques sectorielles. Les travaux se mèneront sur la base de la grille de pondération adoptée d'un commun accord lors de l'atelier régional préparatoire de la revue, tenu à Dakar du 16 au 20 juin 2025.

A écouter Adebayo Samson Balogoun, les conclusions de la présente revue seront consignées dans un mémorandum consensuel, qui sera signé par les deux parties. Les résultats ainsi consolidés serviront de base à la phase politique de la revue, prévue en 2026. Et Mme Ouédraogo de poursuivre que ledit mémorandum sera remis au président du Faso.

Notons que la revue annuelle, réalisée en 2024, a permis de noter des avancées en matière de transposition et d'application des réformes communautaires. Les performances enregistrées par le Burkina Faso révèlent un taux moyen de mise en oeuvre des réformes de 88,99 contre 86,15 en 2023, soit une hausse de 2,84%. Le Burkina s'illustre comme un pays exemplaire en matière de mise en oeuvre des réformes communautaires au sein de l'espace UEMOA a fait savoir Adjiara Ouédraogo.