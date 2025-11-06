Burkina Faso: Maouloud 2025 - Cheikh Moaze Ouédraogo prône la tolérance et l'acceptation de l'autre

Le grand guide spirituel de la communauté internationale des Soufis du Burkina Faso, Cheikh Moaze Ouédraogo a célébré en différé, la naissance du prophète Mohamed dans la nuit du 1er au 2 novembre 2025 à Ouagadougou.

Placé sous le signe de « l'acceptation de l'autre et le respect mutuel : facteur de cohésion sociale et paix durable », les fidèles musulmans de la Communauté internationale des Soufis (CIS) de la Fondation Cheikh Moaze ont célébré en différé, la naissance du prophète Mohamed dans la nuit du 1er au 2 novembre 2025 à Ouagadougou.

Une série de prêches, de bénédictions et de lecture de Coran ont été les temps forts de la commémoration. Après cela, d'éminents Cheikhs venus de plusieurs pays de l'Afrique et du monde entier ont été témoins du sermon du guide spirituel Cheikh Moaze Ouédraogo sur la tolérance religieuse à l'occasion du Maouloud 2025.

Dans son message, il a décortiqué le sens et l'importance du thème pour ses fidèles et invités. Il a aussi partagé son expérience religieuse vécue lors de sa tournée mondiale. Il a indiqué que la recherche de la paix dans une nation est l'affaire de tous sans distinction de religion. Pour cela, il faut que chacun accepte l'autre dans le respect mutuel pour que règne l'amour et la paix, gage de la cohésion sociale et du vivre-ensemble.

Pour le chargé de missions du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Harouna Sana, l'acceptation de l'autre est le socle de la paix.

« C'est le commencement de toute chose pour concourir à la paix », at-il souligné. Il a au nom du ministre en charge de la Culture, félicité et encouragé le Cheikh Moaze Ouédraogo pour ses actions en faveur de la promotion de la paix et de tolérance religieuse.

Le représentant du Moogho Naaba, Ibrahim Compaoré a encouragé cette initiative prônant le vivre-ensemble et la quête de la paix.

Le père de la religion Tidiania au Ghana, Sia Moussa Yaaba, a témoigné de la bienveillance et de la simplicité du Cheikh dans la promotion de la paix au Ghana.

Les délégations de la communauté catholique et protestante composée des pères missionnaires d'Afrique, des prêtres de la paroisse de Tanghin et des fidèles protestants ont pris part à la commémoration du Maouloud.

Pour le curé de la paroisse Saint Guillaume de Tanghin, Abbé Innocent Kobendé, il s'est dit honoré d'assister à la veillée de fraternité et de prière d'unité. Tout en encourageant le Cheikh pour ce qu'il fait, il lui a rassuré de ses prières et bénédictions.