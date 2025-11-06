L'Ordre des pharmaciens du Burkina Faso a tenu, son 10e congrès couplé à la 6e journée pharmaceutique, le mercredi 29 octobre 2025 à Ouagadougou.

Les pharmaciens burkinabè ne veulent pas rester en marge de la dynamique de souveraineté en cours au Burkina. Alors, s'inscrivant dans la vision du président du Faso, ils ont tenu leur 10e congrès couplé à la 6e journée pharmaceutique, le mercredi 29 octobre 2025 à Ouagadougou sur le thème : « Souveraineté pharmaceutique au Burkina Faso : défis et opportunités ».

Le président de l'Ordre national des pharmaciens, Dr Nao Nédié, a indiqué que le choix de ce thème s'inscrit pleinement dans la vision ambitieuse du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré qui vise à favoriser l'industrialisation du secteur pharmaceutique national.

A en croire Dr Nao Nédié, cette dynamique tend à promouvoir la mise en place de la société d'économie mixte Faso Pharma, afin de garantir à la population un accès à des médicaments de qualité, sûrs et efficaces, tout en renforçant l'indépendance sanitaire du pays.

Pour le ministre de la Santé, Robert Kargougou, ce congrès est une occasion pour l'ensemble des pharmaciens de s'imprégner davantage des enjeux liés à cette souveraineté pharmaceutique, d'identifier les défis qui se dressent sur leur chemin et de dégager des stratégies pertinentes et opérationnelles qui garantissent sa mise en oeuvre efficace.

Selon le ministre Kargougou, cette rencontre s'est tenue dans un contexte national marqué par une volonté politique affirmée de promouvoir la souveraineté, l'indépendance et l'émancipation réelles du pays. Toutefois, le ministre a confié que le Burkina Faso ne saurait gagner la bataille de sa souveraineté sanitaire sans un système pharmaceutique fort et autonome.

Robert Kargougou a également souhaité que ces assises constituent un cadre de réflexion, d'échanges et de propositions d'actions concrètes, notamment pour analyser les politiques pharmaceutiques actuelles, interroger les pratiques professionnelles et les savoirs endogènes, identifier les freins au développement d'une industrie locale et mieux appréhender les enjeux de l'intelligence artificielle et son application au secteur pharmaceutique, afin de dégager des pistes novatrices pour rendre le système pharmaceutique national plus autonome, performant et équitable.

Au cours de la cérémonie, plusieurs acteurs du domaine pharmaceutique ont été décorés pour leur engagement, leur dévouement et leur contribution remarquable au développement du secteur de la santé.

En rendant un hommage au Pr Innocent Pierre Guissou, le ministre Kargougou a salué ses nombreuses qualités et sa légendaire modestie qui a tracé les premiers sillons de la faculté de pharmacie.

Le Pr Innocent Pierre Guissou, qui a été élevé au rang de Commandeur de l'ordre du mérite, s'est réjoui de la tenue du congrès qui, selon lui, est une instance permettant de marquer un arrêt pour interroger la pratique du métier et entreprendre de nouveaux défis. Parrain de la cérémonie, il a félicité le ministre pour avoir conduit avec brio la politique nationale sanitaire dont la pharmacie est partie intégrante.