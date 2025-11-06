Congo-Kinshasa: Conclusion de la 2e revue d'un accord préliminaire entre le pays et le FMI

Les services du Fonds monétaire international (FMI) et le gouvernement congolais ont convenu, mercredi 5 novembre, de conclure la deuxième revue d'un accord préliminaire.

À partir des conclusions de cette mission, les services du FMI établiront un rapport qui, sous réserve de l'approbation de la direction, sera présenté au conseil d'administration pour examen et décision.

Les deux parties s'accordent à reconnaître que l'économie congolaise continue de faire preuve de résilience, avec une croissance économique projetée à plus de 5 % en 2025 et 2026, tandis que l'inflation en glissement annuel a ralenti à 2,5 % en octobre 2025.

Malgré les avancées diplomatiques, elles constatent que le conflit armé dans la partie Est du pays persiste, aggravant la crise humanitaire et pesant lourdement sur le budget de l'État.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le gouvernement et le FMI relèvent également une discipline budgétaire soutenue, une coordination renforcée entre les politiques budgétaire et monétaire, ainsi qu'une accélération des réformes structurelles, jugées essentielles pour préserver la stabilité macroéconomique, renforcer la résilience économique et jeter les bases d'une croissance plus inclusive et durable.

Cette mission, conduite par Calixte Ahokpossi, chef de mission pour la RDC, s'est déroulée au Haut-Katanga et à Kinshasa, respectivement du 22 au 25 octobre et du 25 octobre au 5 novembre 2025. Elle s'inscrit dans le cadre des discussions relatives à la deuxième revue du programme économique et financier soutenu par l'accord au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC), ainsi qu'à la première revue du programme axé sur la lutte contre le changement climatique, soutenu par l'accord au titre de la Facilité pour la résilience et la durabilité (FRD).