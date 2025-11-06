Congo-Kinshasa: Le vice-Premier ministre de la Défense nationale en mission d'itinérance à Kisangani

6 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale a entamé, mercredi 5 novembre, une visite d'itinérance à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tshopo.

Durant son périple, Guy Kabombo Muadiamvita prévoit de visiter plusieurs centres d'opérations et d'instruction, ainsi que de tenir un briefing à l'état-major de la 3e Zone de Défense.

Ce déplacement s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du trinôme FEC (Formation, Équipement, Casernement) destiné à redynamiser les forces armées congolaises.

A travers cette visite stratégique, le vice-Premier ministre entend évaluer les capacités opérationnelles des unités militaires déployées sur le terrain.

Guy Kabombo Muadiamvita adopte ainsi une approche inclusive, alignée sur la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, visant à bâtir une armée républicaine forte et professionnelle.

Il y a une semaine, ce membre du gouvernement Suminwa avait réaffirmé la détermination des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) à défendre l'intégrité territoriale du pays, malgré les tensions persistantes.

Dans un communiqué lu par le porte-parole des FARDC, le général-major Sylvain Ekenge, le ministre de la Défense nationale a accusé les rebelles de l'AFC/M23 de multiples violations du cessez-le-feu, en dépit du processus de paix de Doha en cours.

Face à cette situation préoccupante, Guy Kabombo Muadiamvita a appelé à la vigilance et à faire confiance à l'armée, engagée sur le terrain avec professionnalisme et courage.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

