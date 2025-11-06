Sénégal: Autosuffisance en riz - Le Président Faye trace la voie

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé, mercredi en Conseil des ministres, l'ambition du Sénégal d'atteindre durablement l'autosuffisance en riz, en mettant l'accent sur l'amélioration de la transformation et de la commercialisation de la production locale.

Selon le communiqué, le chef de l'État souligne l'urgence de renforcer les efforts financiers destinés à l'expansion des aménagements hydro-agricoles, à l'amélioration des rendements et à l'appui aux riziculteurs, notamment en matière d'intrants, de mécanisation et de maîtrise du coût de l'énergie.

Pour concrétiser ces objectifs, Bassirou Diomaye Faye a instruit les ministres de l'Industrie, du Commerce, de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage d'engager des concertations immédiates avec les acteurs de la filière rizicole. L'objectif : identifier les pistes permettant d'accélérer la transformation du riz national et d'assurer une meilleure distribution sur le marché, à travers des circuits maîtrisés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par ailleurs, le président de la République insiste sur la nécessité de réguler durablement les prix du riz local, de renforcer la labellisation de la filière et de soutenir le Programme national d'autosuffisance en riz (PNAR). Il encourage enfin le gouvernement à promouvoir, dans un esprit de patriotisme économique, la consommation du riz sénégalais afin de consolider la souveraineté alimentaire du pays.