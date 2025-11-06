Sénégal: Eau, éducation, sécurité - Le Premier ministre Ousmane Sonko souligne les progrès majeurs du pays

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté, ce mercredi devant le Conseil des ministres, un bilan des avancées significatives enregistrées par le gouvernement dans des secteurs essentiels pour le quotidien des Sénégalais.

Dans le domaine de l'eau potable, Ousmane Sonko a rappelé la finalisation des études des autoroutes de l'eau et le lancement des travaux prévus en 2026. Ces infrastructures viseront à améliorer l'approvisionnement en eau des centres urbains du triangle Dakar-Mbour-Thiès, de la ville sainte de Touba et de 28 localités traversées, tout en répondant aux besoins des populations riveraines du Lac de Guiers.

L'éducation a occupé une large part de son intervention. Le Premier ministre a évoqué la gestion des examens et concours, le renforcement de la carrière et de la formation des enseignants, ainsi que la résorption du déficit en personnel.

Il a souligné l'importance de la digitalisation du processus des examens du CFEE et du BFEM, de la promotion de l'alphabétisation et des langues nationales, et du dialogue social renforcé, qui a permis d'améliorer la situation administrative et financière des enseignants et d'apaiser le climat social.

Parmi les initiatives majeures du secteur, figurent l'introduction de l'anglais au préscolaire et à l'élémentaire, l'ouverture des Lycées Nation-Armée pour la Qualité et l'Équité (Lynaqe) à Sédhiou et Kaffrine, ainsi que la Nouvelle Initiative pour la Transformation Humaniste de l'Éducation (NITHÉ).

En matière de sécurité, le Premier ministre a salué les résultats obtenus par l'administration territoriale et les Forces de Défense et de Sécurité entre juillet et octobre 2025. Ces opérations ont porté sur la sécurité publique et civile, la lutte contre la drogue, le vol de bétail, l'orpaillage clandestin, l'exploitation illégale de bois, les encombrements, les occupations anarchiques, la mendicité, les quartiers flottants et l'émigration clandestine.

Les actions ont permis le contrôle de milliers de personnes, l'arrestation de délinquants, le démantèlement de réseaux criminels et l'interception de pirogues en partance pour l'émigration irrégulière.

Le Premier ministre a enfin félicité les ministres de l'Hydraulique et de l'Assainissement, de l'Éducation nationale et de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour leur engagement et les résultats obtenus. Il a également annoncé qu'il prendra quelques jours de congé à partir de ce jeudi 6 novembre 2025.