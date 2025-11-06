Sénégal: MMA - Reug Reug victime d'un accident de voiture aux Émirats arabes unis

Le champion du monde sénégalais de MMA, Oumar Kane, plus connu sous le nom de « Reug Reug », a été victime d'un grave accident de voiture aux Émirats arabes unis, a annoncé ce jeudi ONE Championship.

L'organisation n'a pas précisé la nature ni la gravité des blessures du combattant de 33 ans.

Cet incident contraint le champion à se retirer du combat revanche qui devait l'opposer au Russe Anatoly Malykhin lors de ONE 173 : Superbon vs Noiri, prévu le 16 novembre à Tokyo (Japon).

Reug Reug s'était emparé du titre des poids lourds en novembre dernier, après avoir battu Malykhin par décision partagée lors d'un affrontement intense à Bangkok. Ce triomphe avait fait de lui le premier Africain champion du monde de ONE Championship.

Un an plus tard, alors qu'il devait défendre son titre, cet incident malheureux l'en empêche.