Sénégal: MMA - Reug Reug victime d'un accident de voiture aux Émirats arabes unis

6 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Yaya Sow

Le champion du monde sénégalais de MMA, Oumar Kane, plus connu sous le nom de « Reug Reug », a été victime d'un grave accident de voiture aux Émirats arabes unis, a annoncé ce jeudi ONE Championship.

L'organisation n'a pas précisé la nature ni la gravité des blessures du combattant de 33 ans.

Cet incident contraint le champion à se retirer du combat revanche qui devait l'opposer au Russe Anatoly Malykhin lors de ONE 173 : Superbon vs Noiri, prévu le 16 novembre à Tokyo (Japon).

Reug Reug s'était emparé du titre des poids lourds en novembre dernier, après avoir battu Malykhin par décision partagée lors d'un affrontement intense à Bangkok. Ce triomphe avait fait de lui le premier Africain champion du monde de ONE Championship.

Un an plus tard, alors qu'il devait défendre son titre, cet incident malheureux l'en empêche.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.