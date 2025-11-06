Afrique: Senegal/Bresil du 14 novembre - Pape Thiaw dévoile sa liste ce jeudi

6 Novembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Omar Diaw

Le Sélectionneur l'équipe nationale de football du Sénégal, Pape Thiaw va publier ce jeudi à 11 heures, la liste des Lions retenus pour le match amical contre le Brésil, prévu le 15 novembre à Londres. Mais aussi pour le second match amical que la Fédération sénégalaise de football vient d'annoncer contre le Kenya le 18 novembre prochain.

Pape Thiaw va publier ce jeudi la liste des joueurs retenu pour la match face au Brésil prévu le 15 Novembre à Londres. Ce sera lors d'une conférence de presse qui se tiendra dans la salle de conférence du Stade Léopold Sédar Senghor. Le duel contre la seleçao brésilienne sera l'avant-dernier test sur la route de la CAN.

Après la rencontre face au Brésil, le Sénégal va disputer un deuxième match amical en ce mois de novembre 2025. La fédération sénégalaise a annoncé, ce mercredi dans un communiqué, que les Lions défieront le Kenya le 18 novembre à 15h00 GMT, au Mardan Sports Complex, à Antalya (Turquie).

