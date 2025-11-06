Sénégal: Ibrahima Mbaye, Mamadou Sarr et Rassoul Ndiaye, les nouveaux visages de la Tanière

Dakar — Le jeune attaquant du Paris Saint Germain Ibrahima Mbaye, le défenseur de Strasbourg Mamadou Sarr et le milieu du Havre Rassoul Ndiaye sont les nouveaux visages de la liste des 23 joueurs convoqués par le sélectionneur de l'équipe de football du Sénégal, en perspective des prochains matchs amicaux des Lions.

Le Sénégal va affronter le Brésil en amical, le 15 novembre à Londres, avant de jouer contre le Kenya, le 18 novembre, au Mardan Sports Complex, à Antalya (Turquie).

L'attaquant de Como 1907 (élite italienne), Assane Diao, fait aussi son retour en sélection après plusieurs mois d'absence suite à une blessure.

Mbaye et Sarr ont tous les deux fait leurs armes avec les sélections de jeunes françaises, comme avant eux plusieurs cadres de la sélection actuelle du Sénégal.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il s'agit notamment de Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Pape Guèye, Yevhan Diouf

Formé au PSG et élu "Titi d'or 2024", Ibrahim Mbaye compte 25 apparitions sous le maillot du PSG, dont 13 cette saison.

Titularisé lors de la première journée de Ligue 1 de la saison 2024-2025 à 16 ans, 6 mois et 23 jours, l'attaquant franco-sénégalais est à ce jour le plus jeune joueur de l'histoire du club de la capitale à avoir disputé une rencontre officielle.

Agé de 20 ans, Mamadou Sarr, fils de l'ancien international sénégalais des années 2000, Pape Sarr, s'est révélé la saison dernière avec Strasbourg, avant d'être transféré cet été à Chelsea jusqu'en 2033.

Il a été prêté, dans la foulée, à Strasbourg pour un an, sans option d'achat, afin de poursuivre sa progression.

Révélé sous les couleurs du FC Sochaux, Rassoul Ndiaye, 23 ans, est en train de s'imposer dans l'entrejeu du Havre.

Le joueur formé en France a toujours gardé des liens très forts avec le Sénégal, pays de ses origines.

Les deux matchs des Lions contre le Brésil et le Kenya s'inscrivent dans la préparation des Lions pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN), prévue à partir du 21 décembre au Maroc, et la Coupe du monde qui va se dérouler en juin aux Etats Unis, Mexique et au Canada.

Gardiens : Edouard Mendy, Mory Diaw, Yevhan Diouf

Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Ismaila Jackobs, El Malick Diouf, Ilay Camara, Antoine Mendy, Moussa Niakhaté, Mamadou Sarr,

Milieux : Mamadou Lamine Camara, Rassoul Ndiaye, Pathé Ciss, Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sar

Attaquants : Sadio Mané, Assane Diao, Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr, Cheikh Sabaly, Cherif Ndiaye, Boulaye Dia, Habib Diallo, Nicolas Jackson