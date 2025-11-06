Sénégal: Ibrahim Mbaye, la nouvelle pépite du PSG, rejoint les Lions du Sénégal

A seulement 17 ans, Ibrahim Mbaye, jeune attaquant talentueux et polyvalent du Paris Saint-Germain (PSG), a été appelé pour la première fois en équipe nationale du Sénégal par le sélectionneur Pape Thiaw, récompense d'un parcours précoce et prometteur.

Né en 2008 à Trappes, en France, d'un père sénégalais et d'une mère marocaine, Ibrahim Mbaye a officialisé, mercredi, son choix de représenter le Sénégal sur la scène internationale, après avoir porté les couleurs de la France dans toutes les catégories de jeunes.

Dès le lendemain, il a été retenu par le coach Pape Thiaw pour les matchs amicaux qui opposeront le Sénégal au Brésil, le 15 novembre prochain à Londres, et au Kenya, le 18 novembre en Turquie.

Mbaye a débuté le football à l'âge de cinq ans à l'ES Guyancourt, avant de rejoindre le FC Versailles, puis le Paris Saint-Germain en 2018, à seulement dix ans.

Au sein du club de la capitale, il s'est rapidement distingué par sa vitesse, sa puissance et sa polyvalence.

Le 16 août 2024, il fait ses débuts en Ligue 1 face au Havre, à 16 ans, devenant le plus jeune joueur à disputer un match officiel avec le PSG.

Quelques mois plus tard, il remporte le "Titi d'or 2024", récompensant le meilleur jeune du centre de formation parisien.

Courtisé par plusieurs clubs européens, Mbaye signe son premier contrat professionnel avec le PSG en début d'année 2025. Son bail avec le club francilien court jusqu'en 2027.

En mars de la même année, il devient le troisième plus jeune buteur de l'histoire du club, inscrivant son premier but lors de la victoire 6-1 de son équipe face à l'AS Saint-Étienne.

En fin de saison, il est sacré champion de France. Il remporte la Coupe de France et la première Ligue des champions de l'histoire du club, bien que restant sur le banc lors des deux finales.

L'attaquant droitier compte 25 apparitions sous le maillot du PSG, dont 13 cette saison, pour un total de cinq buts, trois en championnat et deux en Ligue des champions.

Le joueur grappille des minutes de jeu depuis le début de la saison. Il était sur le banc lors de la défaite (1-2) du PSG en Ligue des champions contre le Bayern, mardi.