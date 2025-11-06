Sénégal: Lycée technique et industriel de Kédougou, un établissement pour l'employabilité et la compétitivité (Responsable)

Kédougou — Le Lycée technique industriel et minier Mamba-Guirassy de Kédougou (sud-est) a réussi à se hisser au niveau des standards les plus élevés, excellant dans la formation technique et professionnelle et favorisant l'employabilité et la compétitivité au Sénégal, a soutenu son surveillant général, Soly Bourama Dabo, en charge du volet formation technique professionnelle de l'établissement.

"Ce lycée est composé de deux départements, à savoir celui de l'enseignement technique et celui de la formation technique professionnelle. Et c'est une structure internationale de formation professionnelle pour l'employabilité et la compétitive après les études", a-t-il déclaré à l'APS.

Il est 10 heures à la surveillance générale du département chargé de a formation technique professionnelle, qui sert d'accueil et d'orientation.

La salle de ce bureau est envahie par les parents d'élèves, venus inscrire leurs enfants ou s'enquérir des modalités d'inscription.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans la cour de l'école, les étudiants inscrits en BTS ainsi que ceux des autres filières se précipitent pour rentrer dans les classes à la fin de la recréation.

Le lycée technique industriel et minier de Kédougou a formé, depuis sa création, d'éminents cadres parmi lesquels Ousmane Sylla, le maire de la ville, ou encore l'actuel chef d'usine de la Société de développement et des fibres textiles (SODEFITEX) à Kédougou.

Selon Soly Bourama Dabo, plusieurs types de formation sont dispensées au lycée technique industriel et minier Mamba-Guirassy, garantissant aux apprenants des débouchés professionnels après les études.

"Pour l'enseignement technique, c'est de la seconde à la terminale. La formation professionnelle est composée de l'Unité d'apprentissage et de production (UAP), du Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en électricité, en soudure et en mécanique générale. Ce sont des filières intéressantes et qui ont des débouchés professionnels", a-t-il indiqué.

Il inclut aussi la formation en Brevet d'études professionnelles (BET) et le Brevet de technicien (BT).

Un établissement "labélisé"

"On prend en charge les élèves de troisième, de seconde, de première et de terminale. Mais aussi ceux qui veulent se former dans les séries de formation en BET et BT afin d'obtenir un emploi dans les sociétés minières qui exploitent dans la région de Kédougou ou [ailleurs] au Sénégal", a-t-il ajouté.

Selon le surveillant général de l'établissement, en matière de formation professionnelle, le Brevet de technicien supérieure (BTS) est le dernier diplôme que délivre le lycée technique et minier Mamba Guirassy.

"Nous avons le BTS mine, le BTS en comptabilité, le BTS Conduite pour la Gestion d'exploitations agricoles (CGEA) et le BTS Electromécanique. Ce sont des diplômes qui sont destinés aux bacheliers de l'enseignement technique et de l'enseignement général qui veulent faire le BTS. Ils font trois ans et sortent avec le diplôme", a-t-il poursuivi.

M. Dabo a précisé que, pour cet établissement "labélisé", l'objectif est d'améliorer l'employabilité des demandeurs d'emploi et la compétitivité des entreprises à Kédougou et à travers le pays.

"Nous avons un cachet international pour la formation professionnelle technique au niveau du lycée technique industriel et minier Mamba Guirassy. Et après le BTS, les étudiants peuvent poursuivre les études jusqu'à devenir ingénieur", a-t-il expliqué.

Des partenariats avec les sociétés d'exploitation des mines

Il a ajouté que l'établissement a envoyé, depuis juillet dernier, 6 cohortes en stage dans les mines de Sabodala Gold Operations et de Petowal Mining Company PMC, soulignant qu'ils sont aussi en phase de finalisation d'un partenariat avec Managem.

Ce groupe minier marocain exploitant la mine de BOTO, dans la commune de

Madina Baffé, a produit son premier lingot d'or en septembre dernier.

Soly Bourama Dabo a aussi souligné que beaucoup d'étudiants sortis du lycée technique de Kédougou ont été recrutés récemment dans le secteur de l'agriculture, notamment ceux disposant d'une qualification dans la conduite d'engins d'exploitation agricole.

D'autres ont intégré des entreprises et des ONG, selon M. Dabo.

Il a invité les parents d'élèves et les jeunes de la région de Kédougou à venir découvrir les "opportunités" de formation professionnelle du lycée technique pour l'employabilité et la compétitive en milieu scolaire.

M. Dabo a aussi remercié les partenaires canadiens qui continuent de financer la formation technique et professionnelle au sein de l'établissement.