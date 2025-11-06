Sénégal: Hôpital Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane - Les travailleurs annoncent un plan d'action contre les 'affectations ciblées'

Tivaouane — Des travailleurs de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane ont annoncé un plan d'action pour protester notamment contre les "affectations ciblées" de certains spécialistes de la structure au nouvel hôpital Seydi El Hadji Malick Sy.

Les doléances de ces travailleurs membres de l'intersyndicale regroupant le Sutsas, le Syntras, le Sames, le Satsus, le Sdt/3S et le Sacsas, portent sur la dégradation avancée des infrastructures de l'hôpital, les problèmes électriques, ainsi que sur les conséquences liées à l'ouverture prochaine du nouvel hôpital Seydi El Hadji Malick Sy.

Les travailleurs, à travers leur intersyndicale, ont appelé mercredi à une "réhabilitation globale" de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane et dénoncé les affectations "ciblées", au détriment de l'établissement.

Tous les secrétaires généraux des syndicats membres de l'intersyndicale et une centaine d'agents ont pris part à cette assemblée générale, a appris l'APS.

Au terme de cette rencontre, les travailleurs ont décidé de porter un brassard rouge lundi, à partir de 10 heures, d'organiser un sit-in suivi d'un point de presse, mercredi à 10 heures, et d'adresser une demande de marche aux autorités compétentes.

Les syndicalistes envisagent aussi d'adresser des correspondances aux autorités religieuses, politiques et administratives pour les sensibiliser sur la situation de l'établissement.

Selon la direction de l'hôpital, la tutelle prévoit de redéployer cinq spécialistes pour leur formation, avant l'ouverture du nouvel établissement. Il s'agit de deux pneumologues, deux neurologues et d'un chirurgien.

Le directeur de l'hôpital, Yoro Diagne, a fait part de son souhait de conserver l'ensemble de son personnel pour, dit-il, "poursuivre la dynamique engagée" à Mame Abdou Aziz Sy Dabakh.

Il dit avoir exprimé au ministère de tutelle son souhait de garder son seul chirurgien général, Yoro Diagne.

M. Diagne affirme avoir proposé deux options depuis le début, "soit, ils affectent tout le personnel à Seydi El Hadji Malick, soit ils me laissent travailler avec les agents ici".