Sénégal: Ndiaganiao - Plus de 300 kits scolaires offerts aux meilleurs élèves

6 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ndiaganiao — La mairie de Ndiaganiao, en partenariat avec NSIA Vie Assurances, a remis mercredi plus de 300 kits scolaires aux meilleurs élèves de cette commune située dans le département de Mbour (ouest), a constaté l'APS.

"Cet événement, au-delà de sa portée symbolique, traduit la volonté commune de la mairie de Ndiaganiao et de son partenaire, de placer l'éducation au coeur des priorités, comme le souhaite le président de la République, Bassirou Diomaye Faye", a souligné Tening Sène, maire de Ndiaganiao.

Des sacs contenant des kits complets de fournitures scolaires ont été remis aux meilleurs élèves de l'élémentaire.

L'école élémentaire de Ndiaganiao a reçu des rames de papiers et une imprimante directe par USB.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Ce geste traduit une volonté constante de soutenir l'excellence et l'égalité des chances, en particulier dans les zones rurales où les besoins en matériel scolaire demeurent importants", a expliqué Papa Seyni Thiam, directeur général de NSIA Vie Assurances.

"Investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir", a insisté M. Thiam, "encourageant les élèves à poursuivre la quête de l'excellence".

Au terme de la cérémonie, la délégation du maire et de son partenaire ont rendu visite la famille du chef de l'État, une manière, selon eux, de rendre hommage au président de la République.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.