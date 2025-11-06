Sénégal: Ndiaganiao - Plus de 300 kits scolaires offerts aux meilleurs élèves

Ndiaganiao — La mairie de Ndiaganiao, en partenariat avec NSIA Vie Assurances, a remis mercredi plus de 300 kits scolaires aux meilleurs élèves de cette commune située dans le département de Mbour (ouest), a constaté l'APS.

"Cet événement, au-delà de sa portée symbolique, traduit la volonté commune de la mairie de Ndiaganiao et de son partenaire, de placer l'éducation au coeur des priorités, comme le souhaite le président de la République, Bassirou Diomaye Faye", a souligné Tening Sène, maire de Ndiaganiao.

Des sacs contenant des kits complets de fournitures scolaires ont été remis aux meilleurs élèves de l'élémentaire.

L'école élémentaire de Ndiaganiao a reçu des rames de papiers et une imprimante directe par USB.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Ce geste traduit une volonté constante de soutenir l'excellence et l'égalité des chances, en particulier dans les zones rurales où les besoins en matériel scolaire demeurent importants", a expliqué Papa Seyni Thiam, directeur général de NSIA Vie Assurances.

"Investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir", a insisté M. Thiam, "encourageant les élèves à poursuivre la quête de l'excellence".

Au terme de la cérémonie, la délégation du maire et de son partenaire ont rendu visite la famille du chef de l'État, une manière, selon eux, de rendre hommage au président de la République.