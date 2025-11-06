Togo: Boues de vidange - Sokodé, un modèle en pleine rénovation

6 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

La station de traitement des boues de vidange de Sokodé, en service depuis 2018 dans la région Centrale, s'apprête à connaître une phase de réhabilitation. Les travaux, prévus dans les prochains mois.

L'objectif de cette modernisation est double : améliorer la performance environnementale de la station et accroître sa capacité de traitement, essentielle pour les besoins croissants de la ville.

L'entreprise togolaise IVEMA est en charge du chantier. Les travaux s'étaleront sur une durée de quatre mois et consisteront notamment à rendre les différents bassins étanches à l'aide de géomembranes et à agrandir l'aire de séchage.

Depuis sa mise en service, la station de Sokodé joue un rôle clé dans la gestion des boues de vidange, en les transformant en compost ou engrais biologique destiné à l'agriculture. Cette approche innovante en fait un exemple à suivre, selon les autorités.

Avec la relance des travaux, les autorités espèrent renforcer la résilience sanitaire et environnementale de la ville tout en consolidant les efforts vers un assainissement urbain durable et inclusif.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.