Gabon: Le Chef de l'État s'entretient avec les représentants de la société Golden Swan

Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, s'est entretenu ce jour avec une délégation de la société Golden Swan, conduite par Monsieur Rakesh H. Dudhat, Fondateur et Président du Shree Hari Group (Inde), de Golden Swan (Guinée Équatoriale) et d'IGESA Gases.

En marge de sa participation à la 26e session ordinaire de la CEEAC, tenue en juin dernier à Malabo, le Président de la République avait visité les installations de cette entreprise, implantée en Guinée Équatoriale. Spécialisée dans les services industriels et le traitement des déchets de toute nature, la société Golden Swan avait alors exprimé son intérêt pour une implantation au Gabon, dans l'optique de contribuer à une gestion plus durable et innovante des déchets.

À la suite de cette rencontre, le Chef de l'État avait instruit le Gouvernement d'engager les discussions nécessaires en vue de la conclusion d'un partenariat avec le groupe.

La rencontre de ce jour a permis d'approfondir les échanges sur les modalités de collaboration entre le Gabon et Golden Swan, notamment à travers la création d'unités de transformation. Le projet vise à renforcer la protection de l'environnement par une gestion optimisée des déchets dans le Grand Libreville et à Port-Gentil, tout en soutenant le secteur agricole, en particulier la production de sucre.

Cette initiative s'inscrit dans la vision du Président de la République, résolument engagé dans la lutte contre l'insalubrité et la promotion d'une économie verte, durable et créatrice d'emplois.