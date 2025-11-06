Tunisie: 216 Capital investit dans Deplike, startup spécialisée dans l'apprentissage de la musique grâce à l'IA

Tunis — La société de capital-risque "216 Capital", fondée à Tunis en 2021, a annoncé, jeudi, son entrée au capital de "Deplike", une startup d'éducation technologique musicale à l'origine de "Chordie AI", une application qui réinvente la manière d'apprendre la guitare.

Cette annonce intervient à un moment où le marché mondial de l'éducation musicale en ligne poursuit sa croissance fulgurante, stimulé par l'essor de l'IA et de la gamification.

"Deplike" a été fondée en Turquie par "UfukPolat", Mehmet Süleyman Sağlam et Mustafa Demir, trois ingénieurs passionnés de musique et de technologie, réunis autour d'une même ambition, rendre l'apprentissage instrumental plus accessible et engageant grâce à l'IA.

Deplike est à l'origine de l'application "Chordie AI", un véritable "Duolingo pour guitare". L'application combine des retours intelligents en temps réel, des tuteurs 3D immersifs et des mécaniques de jeu pour rendre l'apprentissage plus ludique et engageant. Résultat, plus de 250 000 utilisateurs actifs, 3 000 nouvelles inscriptions quotidiennes et un chiffre d'affaires triplé au dernier trimestre, une croissance portée notamment par les marchés américain et britannique.

Cette levée de fonds marque une nouvelle étape dans le parcours de Deplike, qui poursuit son expansion à l'international et consolide sa position de référence mondiale en éducation musicale augmentée.

"Travailler avec 216 Capital a été une véritable opportunité. Leur connaissance de l'apprentissage musical et de l'edtech, et leur façon de s'impliquer concrètement dans notre développement, en font de vrais partenaires. Ils agissent moins comme des investisseurs "classiques" que comme des partenaires de travail, en apportant une perspective utile sur des sujets essentiels comme le produit et la stratégie marketing" affirme UfukPolat, dirigeant de Deplike.

En rejoignant le tour de table aux côtés d'investisseurs de renom tels qu'Eren Bali (Udemy), Mehmet Ecevit (Gram Games), MelihÖdemiş (Yemeksepeti), Ali Akgün (VP Microsoft AI), et MagicLab, 216 Capital apporte son soutien à une entreprise qui allie innovation technologique, impact éducatif et ambition mondiale.

"Deplike incarne la convergence entre éducation, créativité et technologie. Son approche gamifiée et centrée sur l'utilisateur fait évoluer l'apprentissage musical vers une expérience accessible, engageante et universelle. Cet investissement reflète notre volonté d'accompagner des fondateurs visionnaires capables de transformer des marchés globaux depuis la région MENA" précise Dhekra Khelifi, responsable à 216 Capital.

Fondée à Tunis en 2021 par une équipe d'entrepreneurs, d'investisseurs et de créateurs d'entreprises, 216 Capital est une société de capital-risque en seed et pre-seed (amorçage et pré-amorçage) spécialisée dans les entreprises technologiques. 216 Capital investit auprès d'entrepreneurs déterminés et créatifs qui construisent des entreprises disruptives.