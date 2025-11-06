Congo-Brazzaville: Football - Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Ligue des champions et Youth League)

6 Novembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Ligue des champions, 4e journée

Pafos remporte la première victoire de son histoire en Ligue des champions face à Villarreal (1-0). Un exploit réalisé sans Mons Bassouamina, resté sur le banc.

Avec 5 points, le club chypriote, « petit poucet » de la compétition avec les Kazakhs du Kairat Almaty, réalise un début de tournoi au-dessus des attentes.

Daryll Bakoka n'est pas entré en jeu lors de la défaite de Marseille face à l'Atalanta Bergame (0-1).

Avec 4 points, l'OM est 25e, sur 36, tandis que Pafos est 20e.

Youth League, 4e journée

Les U19 de Manchester City subissent la loi de leurs homologues du Borussia Dortmund (0-3). Floyd Samba était titulaire au poste de milieu droit, tandis que son frère Tyrone est entré à la pause au poste d'attaquant droit.

Les U19 de Monaco cartonnent sur le terrain de Bodo/Climt (7-0). Titulaire en défense centrale, Nick Mokabakila a été averti aux 58e et 94e et a donc été expulsé.

