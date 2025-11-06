Congo-Brazzaville: Conseil économique, social et environnemental - Une vision claire pour un mandat performant

Les nouveaux membres du Conseil économique social et environnemental (CESE) ont fixé, le 31 octobre dernier à Brazzaville, au cours de leur première session ordinaire, les principales orientations stratégiques de cette institution pour les quatre prochaines années.

Présidée par Emilienne Raoul, cette séance de travail a permis aux membres du CESE d'analyser et de décrypter le plan stratégique de la nouvelle mandature (2025-2029). « C'est une occasion pour nous de comprendre les enjeux fixés pour cette mandature et de voir dans quelle mesure nous allons apporter d'éventuels amendements. Nous pouvons croire ici que le CESE se lance véritablement dans une politique de développement », a expliqué Ugain Mikala Kaya, membre au CESE.

Conscients du fait que la modernisation de leur institution à travers les seuls textes portant sur son organisation et son fonctionnement ne suffit pas pour son bon fonctionnement, les participants ont souhaité s'inscrire dorénavant dans l'élaboration d'une vision stratégique à moyen terme afin de garantir son efficacité. « La flexibilité d'un plan stratégique nous permettra de nous adapter aux évolutions du contexte et aux nouvelles exigences, tout en maintenant un processus d'amélioration continue », a indiqué le secrétaire général, Wilfrid Magloire Obili.

Ces stratégies s'articulent ainsi autour de quatre orientations qui sont, entre autres, l'amélioration de la performance du CESE, le renforcement du partenariat entre le CESE, la société civile et les citoyens, l'établissement du cadre de coopération avec les instances ayant le pouvoir de saisine et de publication et enfin la transformation du CESE et le pilotage du changement.

A travers cette rentrée administrative, le CESE entre ainsi dans une nouvelle phase axée sur les bonnes pratiques de planification pour une gestion moderne et performante. « Les apports des uns et des autres nous ont prouvé que nous avons tous la même préoccupation : celle de faire partie d'une institution prête à jouer son rôle auprès des autres institutions de la République », a conclu la présidente du CESE, Emilienne Raoul.

Rappelons que le CESE est une assemblée consultative instituée auprès du gouvernement, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Partenaire de plusieurs institutions similaires à l'international, il favorise la concertation entre les diverses catégories socioprofessionnelles, conseille l'exécutif et le législatif et participe à l'élaboration de la politique économique, sociale et environnementale du pays.