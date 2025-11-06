Madagascar: Refondation - La jeunesse patronale convie le pays à un débat de réformes

6 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Antsa R.

Le Jeune Patronat de Madagascar (JPM) réunira, le 26 novembre, ses États généraux de l'Économie. Selon l'organisation, l'objectif est de permettre à la jeunesse d'exprimer une vision claire et de formuler des réformes concrètes pour orienter l'avenir économique du pays. L'initiative, ouverte et participative, entend fédérer associations, réseaux d'entrepreneurs et organisations engagées autour d'une même ambition. Celle de co-construire des solutions innovantes et durables, en phase avec la réalité du terrain.

À l'issue d'une première réunion de travail interne tenue samedi dernier, cinq axes prioritaires structurent la démarche. Gouvernance, d'abord, avec l'exigence de transparence, d'efficacité administrative et de prévisibilité des politiques publiques. Fiscalité, ensuite, pour favoriser l'investissement productif, simplifier les procédures et élargir l'assiette sans étouffer l'activité. Le troisième pilier, Entrepreneuriat, met l'accent sur l'accompagnement des créateurs d'entreprises, l'accès au financement, la formation et l'appui à la formalisation.

Quatrième thème, Économie sociale et solidaire : valoriser les initiatives à impact, soutenir les chaînes de valeur locales et intégrer des critères sociaux et environnementaux dans les modèles d'affaires. Enfin, Énergie, enjeu central pour la compétitivité, la résilience et l'attractivité des territoires, avec un intérêt particulier pour les solutions durables et l'efficacité énergétique.

Participation active

Le JPM insiste sur une méthode « par et pour » la jeunesse : diagnostiquer ce qui freine l'initiative privée, prioriser des mesures immédiatement actionnables et bâtir un calendrier de mise en œuvre crédible. Les conclusions seront formalisées en propositions adressées aux institutions concernées. L'organisation invite d'ores et déjà les associations de jeunes, les groupements d'intérêts économiques et toute structure souhaitant valoriser ses jeunes membres à rejoindre le processus.

Au-delà du rendez-vous du 26 novembre, ces États généraux veulent installer une dynamique pérenne de dialogue entre jeunes acteurs économiques, pouvoirs publics et partenaires. Dans un contexte où la croissance suppose cohérence des politiques, confiance et innovation, le JPM ambitionne de transformer la parole des jeunes en feuille de route opérationnelle : des réformes ciblées, mesurables et suivies, pour faire de la jeunesse un moteur assumé de la relance économique de Madagascar.

