Madagascar: Électricité - Reprise du délestage sur le RIA, des mesures en chaîne pour stabiliser l'approvisionnement.

Sous l'effet conjugué de l'étiage à Andekaleka et d'incidents à la centrale CTA2, la JIRAMA relance un délestage tournant sur le RIA.

Le délestage a repris sur le Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA) en raison de l'étiage et d'incidents techniques à la centrale thermique CTA2 d'Ambohimanambola. Selon la Jirama, le niveau du barrage hydroélectrique d'Andekaleka, principal pourvoyeur d'énergie du RIA, poursuit sa baisse. En pointe du soir, un seul groupe sur quatre reste opérationnel sur la chaîne concernée et ne délivre que 24 MW, au lieu des 30 MW théoriques par groupe, ce qui réduit mécaniquement l'offre disponible. Face à cette insuffisance, la JIRAMA applique un délestage tournant.

Résolution en cours

L'opérateur public assure toutefois que des solutions de court et moyen terme sont engagées. D'abord, l'acquisition de groupes électrogènes locaux totalisant 30 MW pour renforcer la réserve rapide. Ensuite, l'incitation des grandes entreprises à l'effacement de consommation et au recours temporaire à leurs propres groupes.

En parallèle, les réparations se poursuivent à la CTA2. Après huit jours d'intervention, 70% des travaux sur le groupe n°1 sont achevés ; il est attendu à 5 MW la semaine prochaine. La remise en état du groupe n°2 suivra immédiatement pour dix jours, avec une production cible de 5 MW. Le troisième groupe devrait, à son tour, fournir environ 2 MW après sa réparation. À horizon d'une vingtaine de jours, CTA2 pourrait ainsi remonter jusqu'à 15 MW. Pour l'heure, un des quatre groupes reste en service à 2 MW.

Optimiste

Sur le volet structurel, la Jirama confirme la poursuite des chantiers solaires avec stockage autour de la capitale : Ambatomirahavavy (1,5 MWc), Ampangabe (11,5 MWc), Mangatany (9 MWc), Ilafy (7 MWc) et Ivato (100 MWc). L'objectif est de réduire la dépendance saisonnière à l'hydraulique et de mieux sécuriser la pointe. Par ailleurs, les régions ne sont pas épargnées par ces coupures longues et fréquentes. À Antsiranana, l'électricité est coupée depuis mardi 4 novembre et n'était toujours pas rétablie hier, selon notre correspondant sur place.

Selon la Jirama, les solutions sont en cours de mise en oeuvre. La combinaison des remises en service de la CTA2 à Antananarivo, des effacements et des apports de secours, doivent permettre une diminution progressive des coupures sur le RIA dans les prochaines semaines.