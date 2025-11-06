Madagascar: CNaPS - L'augmentation du « volan-jaza » en gestation

La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNaPS) envisage une hausse prochaine des allocations familiales versées aux cotisants. L'annonce a été faite hier par son Directeur général, Vimbina Rahaingonjatovo, lors d'un point presse tenu à Ampefiloha. Bien que le montant exact de cette revalorisation n'ait pas encore été communiqué, il convient de rappeler que l'allocation mensuelle est passée de 6 000 à 7 000 ariary en 2022, niveau maintenu jusqu'à aujourd'hui.

Rumeurs

Le DG a également tenu à démentir fermement les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, selon lesquelles la CNaPS serait en difficulté financière et risquerait de ne plus pouvoir honorer les pensions de retraite.

Ces informations, selon lui, ont provoqué une vive inquiétude chez certains bénéficiaires, allant jusqu'à affecter leur santé.« Je ne peux, en aucun cas, débloquer des fonds de la CNaPS en mon nom propre », a-t-il précisé. Il a rappelé que seuls trois motifs permettent de mobiliser les ressources de l'organisme : le paiement des pensions et des allocations familiales, le fonctionnement administratif (notamment les documents de paiement des retraités), et les dépenses d'investissement. Or, ces dernières sont gelées depuis deux ans, suite à une décision du Conseil des ministres, seule instance habilitée à lever ce blocage.

Dépenses

Depuis sa prise de fonction en 2023, Vimbina Rahaingonjatovo a fait de la restauration de la confiance des cotisants envers la CNaPS l'un de ses principaux objectifs. Il affirme avoir réduit les dépenses de fonctionnement et lancé un appel à la régularisation des cotisations. Résultat : après plusieurs années de déclin, les réserves financières de la CNaPS se stabilisent progressivement. Par ailleurs, l'organisme a diversifié ses placements bancaires, dont les intérêts générés couvrent désormais une part significative de ses dépenses courantes.