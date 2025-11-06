Madagascar: Changement climatique - Quand les enfants ont leurs « maux » à dire

Ils étaient des centaines d'enfants de 14 à 17 ans, à Madagascar et au Japon à avoir participé à la campagne « Generation Hope », menée au niveau mondial par l'ONG internationale Save the Children, en donnant la parole aux enfants sur la question du changement climatique.

La crise climatique est une crise du droit des enfants dans la mesure où les impacts du changement climatique affectent en grande partie les plus jeunes. Et sur la question, ils ont leurs « maux » à dire : interruptions de l'éducation, insécurité alimentaire, santé et bien-être affectés... autant de conséquences se répètent à mesure que les phénomènes climatiques se reproduisent sans que des mesures adéquates soient prises afin de les protéger.

La campagne mondiale « Generation Hope - Through our Eyes » menée par l'ONG internationale Save the Children est une initiative permettant aux enfants de forger et d'exprimer leurs propres opinions sur des faits comme les catastrophes naturelles et le changement climatique, mais également sur les mesures pour réduire les risques. En octobre 2025, Save the Children Madagascar et Save the Children Japon ont ainsi organisé conjointement la campagne à travers une consultation parallèle avec des enfants des deux pays. Plus d'une centaine d'enfants de 14 à 17 ans des deux pays, issus de divers horizons, notamment des associations, collèges, lycées et universités, y ont participé. La restitution a été effectuée, hier.

« Alors que la contribution de Madagascar est considérée comme négligeable, les enfants malgaches restent très vulnérables aux effets du changement climatique », indique Tatiana Dasy, représentante pays de Save the Children à Madagascar. « Le changement climatique a des répercussions profondes et disproportionnées sur les enfants en raison de leurs caractéristiques physiologiques et développements spécifiques qui les distinguent des adultes ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au terme d'une consultation riche en informations venant des enfants, ceux-ci espèrent voir leurs opinions prises en compte dans toutes les démarches visant à réparer les systèmes défaillants en termes de changement climatique.