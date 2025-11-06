Madagascar: Muay thai Tournament 3 - La capitale Betsimisaraka en effervescence

6 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Manjato Razafy

La ville portuaire de Toamasina se prépare à accueillir un événement sportif de premier plan : la troisième édition du Muay thai Tournament, prévue le 23 novembre 2025 au gymnase couvert Arena.

Organisé par le club Grande Île Sports et Loisirs (GISL), Muay thai Tournament s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour les Nak Muay de classe A, amateurs et professionnels, venus des quatre coins de l'île. Après le succès retentissant de la deuxième édition tenue dans la Capitale, cette version décentralisée promet un spectacle de haut niveau le dimanche 23 novembre prochain à 14h au Gymnase Arena.

Les combattants locaux seront à l'honneur, avec 20 affrontements programmés entre athlètes issus de dix clubs prestigieux : GLMTA, COSPN, GASY Pro, Prestige de l'Est, Antsirabe, Betafo, MTA, Black Tiger's, Team Dam et Bongolava. « Ce sera l'occasion pour certains de confirmer leur suprématie, et pour d'autres de prendre leur revanche », souligne Gildas Razanajatovo, directeur technique national et figure de proue du GISL. Chez les dames, l'affiche la plus attendue opposera Manoa du GISL à Voary du club Tigers dans la catégorie des -51 kg. Un duel explosif en perspective, symbole de la montée en puissance du Muay thai féminin sur la Grande île.

Tremplin

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au-delà de la compétition, Muay thai Tournament s'inscrit dans une dynamique de développement de la discipline à Madagascar. Il constitue une étape préparatoire stratégique vers le Trophée du Choc 2026, objectif majeur pour les combattants malgaches avant d'affronter les grosses pointures de l'Océan Indien. Pour garantir le bon déroulement, des sessions de formation pour juges, arbitres et athlètes sont prévues le 21 novembre. Toamasina, capitale Betsimisaraka, s'apprête ainsi à vibrer au rythme des coups de genou et de coude, dans une ambiance survoltée où l'honneur et la technique sont au rendez-vous.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.