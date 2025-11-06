Sénégal: Pape Thiaw frappe fort - Ibrahim Mbaye vient garnir la Tanière !

Quelques heures seulement après l'annonce de sa décision de représenter le Sénégal, Ibrahim Mbaye connait sa première convocation. L'ailier de 17 ans sera de la partie pour affronter le Brésil le 15 novembre 2025. Une belle prise pour les Lions.

Ibrahima Mbaye, jeune attaquant du Paris Saint-Germain, a officiellement opté pour la sélection sénégalaise. Il figure d'ailleurs dans la liste que le sélectionneur Pape Thiaw a dévoilée ce jeudi 06 novembre 2025, pour le prochain match amical face au Brésil (15 novembre 2025) et le Kenya (18 novembre). Une décision qui confirme la volonté du joueur de défendre les couleurs de son pays d'origine.

Âgé de seulement 17 ans (il en aura 18 le 24 janvier 2026), Ibrahim Mbaye s'est imposé comme l'un des espoirs offensifs les plus prometteurs du PSG. Son profil explosif, sa qualité technique et sa progression constante ont suscité l'intérêt du staff sénégalais.

Lancé la saison dernière, il est le plus jeune joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain puisqu'ayant débuté à 16 ans, 6 mois et 23 jours. En 2024-2025, le Titi a disputé 10 matchs toutes compétitions confondues pour 1 but et 1 passe. Pour l'exercice actuel, il compte déjà 13 rencontres

Un profil moderne

Désormais, Pape Thiaw pourra donc compter sur Ibrahim Mbaye pour étoffer un secteur offensif déjà bien garni. Le jeune parisien aura son mot à dire. Il a un profil très recherché dans le football d'aujourd'hui. En effet, c'est un ailier capable de jouer des deux côtés. Techniquement très doué, il peut dribbler, déborder et centrer, voire repiquer sur son bon pied pour frapper. Avec Mbaye, il y a un joueur capable d'apporter vitesse, percussion et polyvalence dans le secteur offensif.

Au-delà de l'incidence sportive, le choix de représenter le Sénégal constitue un tournant dans la jeune carrière d'Ibrahim Mbaye. Bien qu'éligible pour jouer avec la France, l'attaquant a privilégié le pays de ses origines. Un choix assumé, mûri, qui démontre qu'il a déjà une personnalité affirmée malgré son jeune âge.

Par ailleurs, cette convocation s'inscrit dans la stratégie de renouvellement impulsée par Pape Thiaw. Le sélectionneur cherche à intégrer davantage de jeunes binationaux afin de renforcer la concurrence interne et d'élargir la base de talents disponibles.

Et le contexte, un match amical contre le Brésil, est l'idéal pour briller aux yeux du monde et montrer que le Sénégal est un pays qui peut attirer les meilleurs talents du monde.