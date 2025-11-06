Sénégal: Pape Thiaw - « Robinio Vaz, je sais que c'est une demande nationale »

À seulement 18 ans, Robinio Vaz est en train de marquer les esprits du côté de l'Olympique de Marseille. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives en 10 matchs de Ligue 1, le jeune attaquant franco-sénégalo-bissau-guinéen fait déjà parler de lui bien au-delà des frontières françaises.

Sa vitesse, sa qualité de percussion et sa maturité dans le dernier geste en font l'une des plus belles révélations du championnat cette saison.

Pape Thiaw démarche Robinio Vaz de l'OMAu Sénégal, les inconditionnels des Lions rêvent déjà de le voir enfiler la tunique des Lions de la Téranga. Une possibilité que Pape Thiaw, le sélectionneur national, n'écarte pas. « Je sais que c'est une demande nationale. En tant que sélectionneur, depuis le début, je me suis rapproché de sa famille. Les discussions continuent. On verra plus tard. » , a-t-il confié lors de la publication de sa liste pour les matchs amicaux contre le Brésil et le Kenya.

Né d'un père bissau-guinéen et d'une mère sénégalaise, Robinio Vaz se trouve à la croisée des chemins. Il a la possibilité de représenter la Guinée-Bissau (option pas priviligiée), la France ou le Sénégal. Passé par les sélections de jeunes de l'équipe de France, l'attaquant de l'Olympique de Marseille reste toutefois sélectionnable avec les Lions du Sénégal au niveau senior.

De plus, du côté des Bleus, la concurrence s'annonce féroce avec l'incontournable Kylian Mbappé, accompagné de Marcus Thuram, Ousmane Dembélé, Ryan Cherki ou encore Michael Olise. Le Sénégal, conscient de l'immense talent du joueur, souhaite convaincre cette pépite prometteuse de rejoindre l'attaque des Lions en vue de la CAN 2025 et de la Coupe du monde 2026.