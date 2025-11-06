Sénégal: Pape Thiaw sur Ibrahim Mbaye - « Quand le choix vient du joueur, c'est toujours plus facile»

6 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Ce jeudi 06 novembre 2025, Pape Thiaw a publié sa liste pour les matchs amicaux contre le Brésil et le Kenya, les 15 et 18 novembre 2025. On note les présences de Mamadou Sarr (défenseur, 20 ans) et Ibrahim Mbaye (attaquant, 17 ans). Après la publication, le sélectionneur a évoqué la décision du jeune parisien de rejoindre les Lions.

« Ibrahima Mbaye n'a pas eu besoin d'être convaincu. Quand le choix vient du joueur, c'est toujours plus facile. Pour certains joueurs, je pense qu'il faudra se déplacer, rencontrer les parents et leur présenter le projet. Ici, c'est un choix du coeur : Ibrahima a toujours voulu jouer pour le Sénégal », a réagi Pape Thiaw. Le public attend donc avec impatience ses débuts.

