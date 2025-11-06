Sénégal: Mamadou Sarr, la relève assurée - Un renfort de poids en défense

Son père a fièrement porté les couleurs de la sélection nationale du Sénégal entre 1999 et 2004. C'est désormais au tour de Mamadou de prendre la relève. À 20 ans, le défenseur central de Strasbourg est convoqué par Pape Thiaw pour disputer les matchs amicaux face au Brésil, le 15 novembre à 16 h GMT à l'Emirates Stadium (Angleterre), puis contre le Kenya, le 18 novembre au Mardan Sport Complex en Turquie. Retour sur le parcours prometteur de Mamadou Sarr.

C'est l'un des fruits du séjour européen de Pape Thiaw : Mamadou Sarr est désormais un Lion. Il est prêt à rugir avec les couleurs du Sénégal, à dompter les meilleurs attaquants du continent et à donner son âme pour protéger son gardien, afin de garder les cages sénégalaises inviolées.

Né le 29 août 2005 à Martigues, en France, Mamadou Sarr est un défenseur central droitier moderne, complet et doté d'un fort potentiel. Du haut de ses 1,94 m, il impressionne par sa solidité défensive, sa lecture du jeu, sa qualité de relance et son sens aigu de l'anticipation.

Très jeune, il savait déjà qu'il voulait marcher sur les traces de son père et embrasser une carrière de footballeur professionnel.

Formé à la lyonnaise

Mamadou Sarr est un pur produit du très réputé centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Il y a gravi tous les échelons, des U16 jusqu'à l'équipe première, où il a été surclassé. Il n'a disputé que quelques rencontres avec les professionnels avant d'être prêté, en janvier 2023, à Molenbeek (Belgique) pour une demi-saison. En une dizaine de matchs, il a su démontrer tout son potentiel.

Ses performances ont rapidement attiré l'attention de plusieurs clubs européens.

En juin 2024, il s'engage avec Strasbourg pour 10 millions d'euros, dans le cadre du projet BlueCo, propriétaire également de Chelsea. En Alsace, il réalise une excellente saison et s'impose parmi les plus grands espoirs de la Ligue 1. Séduits, les dirigeants des Blues le recrutent pour 14 millions d'euros.

Mamadou participe à la Coupe du monde des clubs remportée par Chelsea, où il dispute ses premières minutes sous les ordres d'Enzo Maresca face à l'Espérance de Tunis lors du troisième match de poule. À la fin du tournoi, il est de nouveau prêté à Strasbourg, pour le plus grand bonheur des supporters alsaciens, qui n'avaient jamais vraiment accepté son départ.

Depuis son retour, il est devenu un véritable monstre, une pépite confirmée, une star en devenir. Chelsea, qui est frappé par une hécatombe de blessures en défense, pourrait le rappeler de son prêt pour ne pas avoir à débourser de l'argent afin de s'offrir un nouveau défenseur.

Mamadou Sarr, c'est le présent, mais surtout l'avenir. Le Sénégal pourra compter sur lui pour la prochaine décennie. La défense des Lions, longtemps un point fort, commence à vieillir : Kalidou Koulibaly a 34 ans, Abdoulaye Seck 33 ans, Abdou Diallo et Moussa Niakhaté 29 ans. Si certains conservent un excellent niveau, d'autres voient le poids des années se faire sentir.

C'est dans cette perspective que Pape Thiaw a décidé d'ouvrir la tanière à une nouvelle génération, celle qui incarne le futur des Lions. Mamadou Sarr est l'une de ses plus belles trouvailles, un joueur appelé à assurer la relève et à porter fièrement le flambeau du Sénégal dans les années à venir.

Le flambeau est transmis, Mamadou Sarr est un Lion tout comme son père. C'est un renfort de taille qu'enregistre Pape Thiaw. La relève est désormais assurée.