Afrique: Sénégal-Brésil - La liste de Pape Thiaw avec Mamadou Sarr et Ibrahim Mbaye, Assane Diao de retour

Le 15 novembre 2025, le Sénégal va défier le Brésil en amical à l'Emirates stadium de Londres, puis le Kenya trois jours plus tard. Pour ces rencontres, Pape Thiaw a dévoilé sa liste de 27 joueurs ce jeudi 06 novembre 2025. Les cadres habituels sont là, mais on notera surtout la première convocation de Mamadou Sarr (Strasbourg) et Ibrahim Mbaye (PSG).

Grande première pour Ibrahim Mbaye. A 17 ans, le joueur a décidé de représenter le Sénégal et connait sa première convocation ce jeudi après avoir représenté la France en U16, U17, U18, U19 et U20. Le natif de 2008, ailier rapide, vif et technique, ne sera pas le seul nouveau de cette liste puisqu'il est accompagné de Mamadou Sarr. Le défenseur de Strasbourg, fils de l'ancien international sénégalais Pape Sarr (génération 2002), était attendu. Par ailleurs, on note aussi la présence de Rassoul Ndiaye, milieu de terrain qui évolue au Havre.

Hormis ces surprises, les habituels cadres sont de la partie avec Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Pape Gueye, Gana Gueye ou encore Sadio Mané. Assane Diao, absent depuis mars pour cause de blessure, effectue son retour dans la Tanière. En revanche, Lamine Camara et Habib Diarra, blessés, sont absents pour cette dernière trêve avant la CAN 2025 (21 décembre 2025-18 janvier 2026).