Sénégal: Concessions minières - Eramet Grande Côte restitue 1000 hectares de terres à l'État

En marge du Salon international des mines, Eramet Grande Côte, filiale sénégalaise du Groupe Eramet, a procédé, mercredi 5 novembre, à la restauration officielle de 1000 hectares de terres entièrement réhabilités à l'État du Sénégal.

La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop. Cette étape, selon Eramet, s'inscrit dans la continuité d'une première restitution de 85 hectares réalisée en 2022, faisant d'elle la première société minière au Sénégal à remettre des terres réhabilitées à l'État et illustrant la mise en oeuvre effective de ses engagements en matière de réhabilitation minière.

Cette restitution concerne des zones exploitées entre 2015 et 2018, dont le site emblématique de l'Oasis du Désert, aménagé par Egc pour le compte de l'État pour un investissement de 2milliards FCfa. Pour Idrissa Guiro, d'Eramet Grande Côte, l'ambition est d'asseoir une exploitation responsable.

« Nous voulons une exploitation optimale des ressources tout en privilégiant la protection de l'environnement pour mieux favoriser le vivre-ensemble. Nous nous inspirons des meilleurs standards du monde », a-t-il dit renchéri. De son côté, Magatte Wade, maire de Mékhé, estime qu'il est important de régénérer les sols, car c'est un apport considérable pour le pays. « Les mines jouent un rôle considérable dans la promotion du développement dans le pays.

Il faut assurer l'équilibre entre les gains des industries et ceux des populations à travers leurs activités génératrices de revenus », a réagi l'édile. Quant au ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, il a indiqué qu'il s'agit d'un moment fort, porteur de sens et d'engagement d'un secteur minier responsable et conscient des enjeux environnementaux. Commentant les multiples interpellations sur l'eau qui serait infectée par l'exploitation minière, Birame Soulèye Diop a fait savoir que les tests font état d'une exploitation respectueuse des normes.

« Nous y étions et nous avons regardé ce qui se faisait. Nous avons donné la parole à tout le monde et en toute transparence. Nous avons reçu des députés avec beaucoup d'interpellations. Mais, les résultats des tests menés sur la qualité montrent qu'Eramet Grande Côte fait partie des entreprises les plus responsables. J'ai moi-même pris le risque de boire l'eau dont il est question », a expliqué le ministre, disant s'attacher à la vérité des faits, quelle que soit l'entreprise.

Birame Soulèye Diop d'ajouter : « L'exploitation minière n'est pas compatible à la préservation de l'environnement. Nous ne cherchons ni à défendre ni à combattre les industries minières. Nous prenons entièrement en compte les intérêts des communautés ».