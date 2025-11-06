Sénégal: Hydrocarbures - Sangomar et GTA affichent des performances record en octobre 2025

Le secteur des hydrocarbures sénégalais a connu un mois d'octobre 2025 exceptionnel. Les champs pétroliers de Sangomar et le projet Grand Tortue Ahmeyin (GTA) enregistrent des performances record, renforçant la production nationale et la visibilité du pays sur le marché international.

Pour Sangomar, trois cargaisons de pétrole brut ont été expédiées, totalisant 2,92 millions de barils. Initialement estimée à 30,53 millions de barils pour l'année 2025, la production annuelle projetée a été révisée à la hausse à 34,5 millions de barils, grâce à la robustesse des réservoirs, la bonne tenue des puits et la qualité des opérations.

Le projet GTA a franchi un jalon historique avec l'exportation de sa première cargaison de condensat, estimée à 0,71 million de barils. Trois cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) ont également été expédiées, représentant 0,5 million de mètres cubes pour le mois d'octobre.

Ces résultats illustrent l'efficacité de la collaboration entre les différents acteurs du secteur : Birame Souleye Diop, la Primature, le Secrétariat technique du CNSCL, ITIE Sénégal, Woodside Senegal, le Groupe Petrosen, la Société Africaine de Raffinage (SAR) et Petrosen Trading & Services.

La performance des champs de Sangomar et du projet GTA confirme le potentiel du Sénégal à devenir un acteur majeur dans la production pétrolière et gazière en Afrique de l'Ouest.