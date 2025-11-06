Sénégal: Une société minière a injecté 331 milliards FCfa dans l'économie nationale en une année

Le groupe minier canadien Endeavour Mining a annoncé mercredi avoir injecté 331 milliards de francs CFA dans l'économie sénégalaise en 2024, en hausse de 56 milliards par rapport à sa contribution de 2022.

L'information a été révélée par Mathieu Calame, directeur chargé de la fiscalité de la filiale sénégalaise Sabodala Gold Operations, lors de la 8e édition du Salon international des mines à Diamniadio.

« Endeavour Mining a contribué à hauteur de 331 milliards de francs CFA à l'économie sénégalaise en 2024, contre 275 milliards en 2022 », a déclaré M. Calame en présence de responsables du ministère de l'Énergie, des Mines et du Pétrole. Cette progression résulte de l'expansion des opérations du groupe et de l'évolution des cours de l'or, a-t-il précisé.

Sur ce montant, 128 milliards FCFA ont été versés à l'État sous forme d'impôts, taxes et dividendes, tandis que 159 milliards ont bénéficié aux fournisseurs locaux et 45 milliards aux employés pour les salaires et autres rémunérations liées aux emplois directs et indirects.

Le directeur a mis en avant « l'effet de ruissellement » des activités minières sur la région de Kédougou, se traduisant par la création d'emplois et la construction d'infrastructures sociales dans les domaines de l'éducation, de la santé et du désenclavement de villages.

Il a également insisté sur le soutien du groupe aux efforts du gouvernement sénégalais pour la promotion du civisme fiscal et la transparence dans le secteur extractif. Depuis 2021, Endeavour Mining publie volontairement un rapport annuel détaillant ses contributions fiscales et économiques au Sénégal.

M. Calame a enfin souligné la nécessité pour le Sénégal d'avoir une législation minière équilibrée, rappelant que sa filiale entretient des échanges réguliers avec l'administration publique, illustrés par une visite conjointe à Sabodala en 2024 avec la direction générale des impôts et des domaines.