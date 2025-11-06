Sénégal: Pape Thiaw évoque le cas Malick Thiaw - « La décision lui revient »

Face à la presse ce jeudi 06 novembre 2025, Pape Thiaw a parlé des nouveaux joueurs convoqués pour affronter le Brésil (15 novembre) et le Kenya (18 novembre), mais aussi les absents comme Malick Thiaw, toujours attendu. Le sélectionneur l'assure : la balle est dans le camp du défenseur.

Après avoir dévoilé sa liste, Pape Thiaw n'a pas échappé aux questions concernant Ibrahim Mbaye et Mamadou Sarr, convoqués pour la première fois. Il a aussi parlé de Malick Thiaw, attendu depuis plusieurs mois, mais toujours absent. Le sélectionneur des Lions est revenu sur leurs différentes rencontres.

« Nous nous sommes rencontrés à deux reprises effectivement. La première fois c'était lorsqu'il jouait au Milan AC et la seconde fois, c'est récemment lorsque Newcastle jouait Barcelone en Ligue des Champions. Nous avons eu des discussions mais vous savez il y a des dossiers plus compliqués que les autres. Et ce qui se passe avec Malick Thiaw, c'est qu'il a déjà porté les couleurs de l'Allemagne. Par conséquent, il y a des primes, des droits d'images et consorts... des détails qui entrent en jeu dans le changement de nationalité sportive », éclaircit-il d'abord.

Pape Thiaw a toutefois assuré qu'il fallait que le joueur lui-même fasse les démarches nécessaires. « La décision lui revient. Moi, en tant que sélectionneur, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais je sais qu'il aime le Sénégal. C'est notre fils et il me l'a montré donc laissons-lui le temps de gérer tout ça. Il vient souvent au Sénégal, il passe ses vacances au Sénégal, maintenant son choix lui appartient on verra par la suite ce qui va se passer ». Malick Thiaw sait donc ce qu'il lui reste à faire pour rejoindre la Tanière.