Madagascar: Stade Barea - La finition des travaux accuse du retard

Les passionnés du ballon rond malgache attendent depuis longtemps l'obtention définitive de l'homologation du stade Barea. Les travaux de remise aux normes se poursuivent.

Plus d'un mois d'arrêt. La finition des travaux de remise aux normes du stade Barea Mahamasina a été retardée par la manifestation sociale survenue fin septembre. Mise en place il y a deux mois, au début du mois de septembre, une équipe d'une centaine d'employés, pilotée désormais par le nouveau directeur général de la société Kianja Barea Madagascar, Mady Rasolovoninjatovo, assure les dernières mises au point ainsi que l'entretien du site afin d'honorer les recommandations et exigences de la Confédération africaine de football (CAF).

« Les travaux n'ont pas pu se poursuivre depuis la manifestation sociale du 25 septembre. Il y avait des impayés... Nous avons dû procéder à des réformes administratives et revoir les cas des salariés et bénévoles », souligne le nouveau directeur du KBM, le Dr Mady Rasolovoninjatovo. Les travaux sont financés en ce moment par la société KBM et devraient prendre fin dans trois semaines. Tout devrait être prêt vers la fin novembre ou le début décembre, et les inspecteurs de la CAF et de la FIFA pourront venir pour l'inspection.

Série de reports

Les inspecteurs de la CAF et de la FIFA étaient attendus à la mi-octobre, mais leur visite a dû être reportée et doit attendre que la situation du pays se stabilise.

« Les travaux de construction de trois escaliers en béton du gradin du côté du "Vato Masina", menant directement au terrain pour faciliter l'évacuation d'urgence, ont débuté lundi et dureront trois semaines. Les escaliers de l'autre côté ont déjà été bâtis et sont en cours de finition », a mentionné le responsable.

Les installations pour le bain de glace ont été installées dans les vestiaires. Les nouvelles toitures de la tribune média seront bientôt installées. Et les rajouts des signalétiques sont en attente d'impression.

Pour les autres recommandations, la rénovation intégrale de la pelouse est déjà faite et l'entretien se poursuit sans relâche. Les matériels adéquats importés d'Angleterre et d'Afrique du Sud sont fonctionnels.

«La pelouse est prête pour l'inspection à 100 %», réitère Mickaël Lauret, responsable de la société prestataire Design Garden, en charge de l'entretien du gazon.