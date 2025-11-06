Madagascar: Protection sociale - Les allocations familiales revues à la hausse

La CNAPS revalorise les pensions de retraite et augmente les allocations familiales. Ces mesures visent à renforcer le pouvoir d'achat et la sécurité sociale des ménages.

Revalorisation. « La Caisse nationale de prévoyance sociale (CNAPS) continue de travailler à la revalorisation des pensions de retraite afin d'améliorer le pouvoir d'achat des retraités, souvent fragilisés par la hausse du coût de la vie », a expliqué le directeur général de la CNAPS, Vimbina Rahaingonjatovo, lors d'une rencontre avec la presse à Ampefiloha hier. Cette démarche s'inscrit comme une priorité dans la politique nationale de renforcement de la protection sociale.

Parallèlement, la CNAPS étudie également l'augmentation des allocations familiales, destinées à soutenir les assurés ayant des enfants à charge. « Lorsqu'on envisage d'augmenter le quotient, il faut également accroître les ressources », a souligné le directeur général de la CNAPS. Il a précisé que toute amélioration des prestations doit s'accompagner d'un renforcement des fonds de la protection sociale afin d'assurer la viabilité du système sur le long terme.

Actuellement, l'allocation familiale est de 7 000 ariary par enfant et par mois, après plusieurs ajustements. Elle avait été initialement fixée à 2 000 ariary, puis portée à 6 000 ariary avant la révision actuelle. Cette allocation concerne les enfants jusqu'à 21 ans.

Soutien

« L'augmentation de l'allocation familiale arrive à point nommé. Avec les frais de scolarité et la nourriture qui ne cessent d'augmenter, chaque somme supplémentaire compte. Grâce à cette aide, je pourrai mieux subvenir aux besoins de mes enfants », témoigne un parent adhérent de la CNAPS.

Les adhérents de la CNAPS bénéficieront directement de ces ajustements, qu'il s'agisse de pensions de retraite ou d'allocations familiales. L'objectif est double : renforcer la sécurité sociale et soutenir le quotidien des ménages.

« Concernant les allocations familiales, une hausse d'environ 40 % est envisagée, sous réserve de validation officielle. Cette mesure s'inscrit dans une dynamique globale d'amélioration des prestations sociales », indique une source auprès de la CNAPS hier.

Confiance et transparence malgré les rumeurs

Face aux rumeurs récemment diffusées sur les réseaux sociaux, la CNAPS, qui compte aujourd'hui près d'un million d'adhérents, a tenu à apporter des clarifications. Le directeur général, Vimbina Rahaingonjatovo, a adressé hier une déclaration officielle aux retraités et aux travailleurs cotisants pour rassurer et rétablir la confiance. Selon lui, ces fausses informations ont créé un climat d'inquiétude, notamment chez les aînés : « Les fausses informations ne font qu'accentuer les inquiétudes et fragiliser davantage nos aînés », a-t-il dénoncé, tout en réaffirmant que la CNAPS reste une institution solide, transparente et tournée vers l'avenir.