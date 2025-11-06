Madagascar: Protection sociale - Les allocations familiales revues à la hausse

6 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

La CNAPS revalorise les pensions de retraite et augmente les allocations familiales. Ces mesures visent à renforcer le pouvoir d'achat et la sécurité sociale des ménages.

Revalorisation. « La Caisse nationale de prévoyance sociale (CNAPS) continue de travailler à la revalorisation des pensions de retraite afin d'améliorer le pouvoir d'achat des retraités, souvent fragilisés par la hausse du coût de la vie », a expliqué le directeur général de la CNAPS, Vimbina Rahaingonjatovo, lors d'une rencontre avec la presse à Ampefiloha hier. Cette démarche s'inscrit comme une priorité dans la politique nationale de renforcement de la protection sociale.

Parallèlement, la CNAPS étudie également l'augmentation des allocations familiales, destinées à soutenir les assurés ayant des enfants à charge. « Lorsqu'on envisage d'augmenter le quotient, il faut également accroître les ressources », a souligné le directeur général de la CNAPS. Il a précisé que toute amélioration des prestations doit s'accompagner d'un renforcement des fonds de la protection sociale afin d'assurer la viabilité du système sur le long terme.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Actuellement, l'allocation familiale est de 7 000 ariary par enfant et par mois, après plusieurs ajustements. Elle avait été initialement fixée à 2 000 ariary, puis portée à 6 000 ariary avant la révision actuelle. Cette allocation concerne les enfants jusqu'à 21 ans.

Soutien

« L'augmentation de l'allocation familiale arrive à point nommé. Avec les frais de scolarité et la nourriture qui ne cessent d'augmenter, chaque somme supplémentaire compte. Grâce à cette aide, je pourrai mieux subvenir aux besoins de mes enfants », témoigne un parent adhérent de la CNAPS.

Les adhérents de la CNAPS bénéficieront directement de ces ajustements, qu'il s'agisse de pensions de retraite ou d'allocations familiales. L'objectif est double : renforcer la sécurité sociale et soutenir le quotidien des ménages.

« Concernant les allocations familiales, une hausse d'environ 40 % est envisagée, sous réserve de validation officielle. Cette mesure s'inscrit dans une dynamique globale d'amélioration des prestations sociales », indique une source auprès de la CNAPS hier.

Confiance et transparence malgré les rumeurs

Face aux rumeurs récemment diffusées sur les réseaux sociaux, la CNAPS, qui compte aujourd'hui près d'un million d'adhérents, a tenu à apporter des clarifications. Le directeur général, Vimbina Rahaingonjatovo, a adressé hier une déclaration officielle aux retraités et aux travailleurs cotisants pour rassurer et rétablir la confiance. Selon lui, ces fausses informations ont créé un climat d'inquiétude, notamment chez les aînés : « Les fausses informations ne font qu'accentuer les inquiétudes et fragiliser davantage nos aînés », a-t-il dénoncé, tout en réaffirmant que la CNAPS reste une institution solide, transparente et tournée vers l'avenir.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.