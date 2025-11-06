Madagascar: Coopération - Le dégel des financements discuté

L'Union Européenne (UE) prévoit de dégeler une partie des financements qu'elle avait suspendus depuis plusieurs années à Madagascar. C'est ce qu'il ressort de la rencontre d'hier entre l'ambassadeur de l'UE à Madagascar, Roland Kobia, et le Premier ministre

Herintsalama Rajaonarivelo au Palais d'État de Mahazoarivo. L'ambassadeur n'a cependant pas précisé quels financements seraient concernés. Depuis leur suspension à la suite du coup d'État de 2009, certaines aides budgétaires de l'UE restent gelées, tandis que d'autres ont repris. Les aides humanitaires et d'urgence, elles, n'ont jamais été interrompues. Cette annonce marque une nouvelle étape dans l'amélioration des relations entre l'UE et Madagascar.

Parallèlement à ce dégel partiel, l'UE a également exprimé sa volonté de renforcer ses relations avec la Grande Île. L'organisation européenne prévoit de soutenir Madagascar dans plusieurs domaines, notamment l'amélioration de la gouvernance financière, le développement économique et le progrès social. Elle entend ainsi accélérer la réalisation de projets jugés prioritaires par le gouvernement, tels que l'accès à l'eau potable, l'électricité, le développement agricole et la construction d'infrastructures universitaires. Certains de ces projets bénéficient déjà de financements européens.

Retour à la normale

Il s'agit de la deuxième rencontre entre Roland Kobia et Herintsalama Rajaonarivelo depuis la nomination de ce dernier à la tête du gouvernement. L'ambassadeur avait en effet été parmi les premiers à féliciter le Premier ministre après sa nomination. Au cours de cette rencontre, il a rappelé le rôle majeur de l'UE, qui demeure le premier partenaire commercial, le principal donateur d'aide publique et le premier investisseur direct à Madagascar.

Ces rencontres semblent constituer un signe positif pour le nouveau gouvernement, après des relations parfois tendues avec les anciens responsables, marquées notamment par la demande de rappel de l'ancienne ambassadrice Isabelle Delattre et la convocation de Roland Kobia par l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Rafaravavitafika Rasata, à la suite de certains propos de l'ambassadeur.