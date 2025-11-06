Madagascar: Télécommunications - Paositra Malagasy se modernise

Depuis sa création en 1995, Paositra Rapida, le service express de la Paositra Malagasy, a beaucoup évolué. Pour ses 30 ans, elle mise sur la modernisation et la digitalisation.

Depuis l'avènement de l'ère numérique, Paositra Rapida a progressivement intégré des outils technologiques modernes. Le suivi des colis en ligne, la digitalisation des processus logistiques et l'utilisation des codes-barres sont devenus la norme. Ces innovations permettent non seulement une meilleure traçabilité des envois, mais aussi une sécurisation renforcée des colis et lettres. Selon le directeur général par intérim Rija Andrianasolo, « la Paositra Malagasy assure aujourd'hui un service rapide et fiable, couvrant aussi bien les petits colis que les grandes marchandises, avec des opérations entièrement digitalisées ».

La modernisation s'étend aux services financiers avec le lancement de deux plateformes de mobile money : E-Manda et Paositra Money. « Les transferts d'argent et les opérations financières peuvent désormais se faire directement depuis le téléphone, tout en restant connectés à nos agences. Nous combinons l'héritage postal avec les outils numériques modernes », précise Andrianasolo. Parallèlement, la Paositra continue ses activités traditionnelles, comme l'émission de timbres postaux et fiscaux, en les adaptant aux besoins contemporains des particuliers et des entreprises.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un réseau élargi

Paositra Rapida dispose aujourd'hui de plus de 140 agences à travers Madagascar, couvrant Antananarivo, les chefs-lieux de province et les zones isolées comme Nosy-Be, Sambava ou Farafangana. Les délais de livraison sont réduits à une journée en moyenne, assurant aux entreprises locales, telles qu'Opham ou Karimjy, une distribution rapide et sécurisée.

« Nous poursuivons notre objectif de moderniser le suivi des colis et de renforcer nos partenariats avec le e-commerce malgache », ajoute Andrianasolo. La création prochaine d'une application mobile permettra aux clients de suivre en temps réel leurs envois, tandis que les services urbains et de déménagement se développent pour répondre aux besoins croissants de la population. Grâce à ces innovations, Paositra Malagasy s'affirme comme une institution postale moderne, rapide et connectée, capable d'accompagner les particuliers et les entreprises dans un environnement numérique en constante évolution.