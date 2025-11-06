Madagascar: Conseil des ministres - Le grand ménage au ministère de l'Économie et des Finances

Parmi les décisions prises en Conseil des ministres hier figurait l'abrogation de plusieurs hauts responsables au sein du ministère de l'Économie et des Finances. Six hauts fonctionnaires au total ont été démis de leurs fonctions.

À commencer par le secrétaire général du ministère, Andry Ramanampanoharana, qui avait représenté la ministre sortante, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, lors de la récente cérémonie de passation.

Dans la liste figurent également le directeur général des Douanes, Ernest Zafivanona Lainkana, ainsi que le directeur général des Impôts, Germain. Leurs noms apparaissent dans la liste des hautes personnalités visées par une interdiction de sortie du territoire (IST) en date du 31 octobre. Le directeur général du Trésor public, Andry Nirina Rajaofetra, le directeur de la Cellule de coordination des projets de relance économique et d'actions sociales (CCPREAS), Nantenaina Rakotoniary, ainsi que le directeur des affaires administratives et financières, Patrick Razafindrasata, ont également été démis de leurs fonctions.

Au niveau de la Présidence de la Refondation de la République, c'est en revanche une série de nominations qui ont été annoncées. Plusieurs officiers de l'Armée et de la Gendarmerie, déjà connus dans la sphère politique, ont été promus. Parmi eux, le général Itibar Ottman, nommé secrétaire général de la Présidence. Il faisait partie des officiers poursuivis dans une affaire de tentative de coup d'État en 2023, au même titre que le colonel Michaël Randrianirina, aujourd'hui président de la Refondation de la République.

Le colonel Charles Andrianasoavina, autre figure militaire et ancien exilé politique récemment rentré au pays, a été nommé directeur général de l'Agence nationale anti-fraude (ANAF). Enfin, le colonel Thierry Rakotondramanana prend la tête de la Direction de la sécurité à la Présidence.