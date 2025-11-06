Madagascar: Conseil des ministres - Le grand ménage au ministère de l'Économie et des Finances

6 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Tsilaviny Randriamanga

Parmi les décisions prises en Conseil des ministres hier figurait l'abrogation de plusieurs hauts responsables au sein du ministère de l'Économie et des Finances. Six hauts fonctionnaires au total ont été démis de leurs fonctions.

À commencer par le secrétaire général du ministère, Andry Ramanampanoharana, qui avait représenté la ministre sortante, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, lors de la récente cérémonie de passation.

Dans la liste figurent également le directeur général des Douanes, Ernest Zafivanona Lainkana, ainsi que le directeur général des Impôts, Germain. Leurs noms apparaissent dans la liste des hautes personnalités visées par une interdiction de sortie du territoire (IST) en date du 31 octobre. Le directeur général du Trésor public, Andry Nirina Rajaofetra, le directeur de la Cellule de coordination des projets de relance économique et d'actions sociales (CCPREAS), Nantenaina Rakotoniary, ainsi que le directeur des affaires administratives et financières, Patrick Razafindrasata, ont également été démis de leurs fonctions.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au niveau de la Présidence de la Refondation de la République, c'est en revanche une série de nominations qui ont été annoncées. Plusieurs officiers de l'Armée et de la Gendarmerie, déjà connus dans la sphère politique, ont été promus. Parmi eux, le général Itibar Ottman, nommé secrétaire général de la Présidence. Il faisait partie des officiers poursuivis dans une affaire de tentative de coup d'État en 2023, au même titre que le colonel Michaël Randrianirina, aujourd'hui président de la Refondation de la République.

Le colonel Charles Andrianasoavina, autre figure militaire et ancien exilé politique récemment rentré au pays, a été nommé directeur général de l'Agence nationale anti-fraude (ANAF). Enfin, le colonel Thierry Rakotondramanana prend la tête de la Direction de la sécurité à la Présidence.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.