Madagascar: Balance des échanges - Le déficit continue de se creuser

Le déficit commercial de Madagascar continue de se creuser, reflétant un déséquilibre persistant entre importations et exportations. Bien que certains projets de développement génèrent des devises, ils ne suffisent pas à compenser cet écart, les importations restant nettement supérieures aux exportations.

Les biens d'équipement et les produits de consommation représentent une part importante de ces importations, tandis que les exportations peinent à retrouver un vrai rythme face à la concurrence internationale et à la fluctuation des prix des matières premières.

Cette situation se déroule dans un contexte économique national délicat. Au troisième trimestre 2025, l'activité a marqué le pas, freinée par les tensions politiques de septembre et octobre qui ont fragilisé la confiance des acteurs économiques. La plupart des secteurs ont été touchés, réduisant les revenus issus des exportations et accentuant ainsi le déficit commercial.

Sur le marché des changes, l'ariary a connu des mouvements contrastés : il s'est déprécié de 5,8 % face à l'euro mais s'est apprécié de 4,4 % par rapport au dollar américain. Cette volatilité complique encore la situation des importateurs et exportateurs et influe sur les prix dans le pays.

Malgré tout, les réserves de change restent solides, couvrant jusqu'à 6,2 mois d'importations grâce aux flux liés aux projets de développement. La Banque centrale a également pris des mesures pour faciliter le crédit bancaire, afin de soutenir les entreprises et, à terme, améliorer l'équilibre de la balance commerciale.

Le défi reste important: réduire le déficit tout en préservant la stabilité économique, dans un contexte international incertain et marqué par des prix de matières premières très fluctuants.