Madagascar: Tennis - Sipem Banque Cup - Une 2e édition réussie

Le rideau est tombé sur la deuxième édition du tournoi de tennis Sipem Banque Cup, clôturée en beauté sur les courts en terre battue du Country Club Ambohitrarahaba fin octobre, offrant au public un spectacle de haut niveau marqué par la victoire des duos Mirana-Tsanta et Nicolas-Rado.

Durant le tournoi, plus de 170 matchs ont tenu en haleine les spectateurs, mêlant puissance, stratégie et endurance. Professionnels et amateurs s'y sont affrontés dans une ambiance sportive et conviviale, confirmant la place grandissante de l'événement sur la scène tennistique nationale.

Les troubles survenus en septembre ont contraint les organisateurs à adapter leur calendrier et leur logistique pour que le tournoi arrive à son terme. Pari réussi : les rencontres se sont déroulées dans des conditions optimales, saluées par les joueurs et les partenaires.

L'édition 2025 s'est distinguée par son format original combinant un tableau Open Double Homme/Dame et un tableau VIP sur invitation, réservé aux cadres d'entreprises. Parmi les têtes d'affiche, Tsantaniony Iariniaina, numéro 1 féminine malgache, a offert des échanges spectaculaires qui ont électrisé les tribunes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les duos Mirana-Tsanta et Nicolas-Rado ont respectivement remporté les titres dans les catégories Open Double Dame et Open Double Homme après des confrontations intenses. Du côté VIP, Nosy-Hanitra et Gilles-Sergio se sont imposés avec brio, confirmant le prestige de ce rendez-vous sportif désormais incontournable.

Lors de la cérémonie de clôture, Benoît Sarraute, directeur général de SIPEM Banque, a salué les partenaires, Country Club Ambohitrarahaba, Assurances ARO, Eau Vive Madagascar et Heri Madagascar, pour leur engagement. Il a rappelé que cette compétition illustre la volonté de la banque « d'accompagner les entrepreneurs, les PME et le développement du sport à Madagascar ».

La Sipem Banque Cup poursuit ainsi son ascension et s'impose peu à peu comme une vitrine du tennis malgache, alliant performance, passion et esprit d'entreprise.